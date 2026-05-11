3歳ひ孫、寝ている96歳曾祖母の起こし方がまるでコント「ユーモアのある子だ」「この温度差がたまらなく愛おしい」
こたつでウトウトとしている96歳の曾祖母。どうしても起こしたい3歳のひ孫がいろいろと考えた挙句、驚きの行動に出た様子を収めた動画が14万回再生を超える反響を呼んだ。「まさかの起こし方」「お祖母ちゃんと遊びたかったのが伝わる」「ユーモアのある子だ」などと、さまざまなコメントも寄せられている。動画を撮ったときの状況や曾祖母と娘さんの関係性などについて、投稿主のお母さんに話を聞いた。
【別カット】そんな作戦があったのか！ 3歳ひ孫の起こし方
◆「思わずクスッとなる子どもらしい発想」3歳ひ孫がとった驚きの行動は？
――96歳曾祖母を起こしたくて考えた、3歳の娘さんの最終手段は、なんと自分のお尻を曾祖母の顔に近づけて起こす（おなら？）ということ。Instagramでは、「96歳と3歳、この温度差がたまらなく愛おしい」「お笑い向きかわいい」などと、子どもならではの可愛らしい行動が話題になりました。当時の状況を教えてください。
「曾祖母がウトウトしていることが多く、娘なりに『どうしたら起きてくれるかな』と考えた行動でした。特別なことではなく、その場の空気の中で自然に出てきたものだったと思います。見ている側としては、思わずクスッとしてしまうような子どもらしい発想で、無理に起こそうとするのではなく、あくまで自然な関わりの中での出来事でした」
――とても微笑ましい光景でした。別の日にも曾祖母とひ孫が仲良く過ごす様子に「言葉はいらないね」と投稿されていました。2人の触れ合いをどのように見ていますか？
「2人は言葉を交わして理解をしているというよりは、手を握ったり、顔を近づけたり、そっと触れ合ったりする中で、気持ちが通じているように見えます」
――2人が、お互いを思い合っているからこその光景ですね。
「曽祖母は耳が遠く、娘はまだ日本語を覚え途中ですが、やさしさに包み込まれた空気が自然と流れているように感じます。見ている側も穏やかな気持ちになるような、静かであたたかい時間です」
――3歳の娘さんは、曾祖母のことをどのような存在だと理解しているのでしょうか？
「娘にとっては『お世話したくなる大切な存在』という感覚に近いのかなと思います。赤ちゃんのようにやさしく接しているのも、『守ってあげたい』『大事にしたい』という気持ちが、そのまま表れているように感じています」
◆「世代を超えてつながるものがある」自然に寄り添う曾祖母と娘の姿に心を打たれる
――日本と海外で生活をしているとのことですが。
「現在は、日本と海外を行き来しながら生活しています。娘は日本と欧州にルーツがあり、母親の私が日本人です」
――お母さんと曾祖母（祖母）との思い出や、娘さんと曾祖母との触れ合いについて、どのような想いがありますか？
「曾祖母とは、これまでの人生の中で積み重ねてきた時間があり、その延長線上に今の姿があると感じています。娘を通して、私が幼かった頃もこうやって曽祖母と過ごした感覚が懐かしく蘇ります。お互いが自然に寄り添う姿を見ていると、世代を超えてつながるものがあるのだと感じ、その時間を一緒に過ごせていることを大切にしたいと思っています」
――とてもチャーミングな娘さんですが、普段の様子を教えてください。
「普段からよく笑い、穏やかで、人や動物に対してもやさしく接する子どもです。小さなことにも興味を持って、『これは何？』と聞いてきたり、気づいたことを素直に自分なりに表現したりと、日々の中でいろいろな発見を楽しんでいる様子です」
――好奇心旺盛な娘さんですが、子どもの変化に気づくために、大切にしていることはありますか？
「特別なことをしているわけではありませんが、できるだけ一緒に過ごす時間の中でスキンシップを大事にしています。あとは、よく顔を見て、話を聞くことを大切にしています」
――お子さんとの生活を通して感じたことは？
「子どもと過ごす中で、何気ない時間の大切さに気づかされることが多いです。特別な出来事ではなくても、一緒に笑ったり、同じ景色を共有したりすることが、かけがえのない時間なのだと感じています」
◆「思わずクスッとなる子どもらしい発想」3歳ひ孫がとった驚きの行動は？
――96歳曾祖母を起こしたくて考えた、3歳の娘さんの最終手段は、なんと自分のお尻を曾祖母の顔に近づけて起こす（おなら？）ということ。Instagramでは、「96歳と3歳、この温度差がたまらなく愛おしい」「お笑い向きかわいい」などと、子どもならではの可愛らしい行動が話題になりました。当時の状況を教えてください。
「曾祖母がウトウトしていることが多く、娘なりに『どうしたら起きてくれるかな』と考えた行動でした。特別なことではなく、その場の空気の中で自然に出てきたものだったと思います。見ている側としては、思わずクスッとしてしまうような子どもらしい発想で、無理に起こそうとするのではなく、あくまで自然な関わりの中での出来事でした」
――とても微笑ましい光景でした。別の日にも曾祖母とひ孫が仲良く過ごす様子に「言葉はいらないね」と投稿されていました。2人の触れ合いをどのように見ていますか？
「2人は言葉を交わして理解をしているというよりは、手を握ったり、顔を近づけたり、そっと触れ合ったりする中で、気持ちが通じているように見えます」
――2人が、お互いを思い合っているからこその光景ですね。
「曽祖母は耳が遠く、娘はまだ日本語を覚え途中ですが、やさしさに包み込まれた空気が自然と流れているように感じます。見ている側も穏やかな気持ちになるような、静かであたたかい時間です」
――3歳の娘さんは、曾祖母のことをどのような存在だと理解しているのでしょうか？
「娘にとっては『お世話したくなる大切な存在』という感覚に近いのかなと思います。赤ちゃんのようにやさしく接しているのも、『守ってあげたい』『大事にしたい』という気持ちが、そのまま表れているように感じています」
◆「世代を超えてつながるものがある」自然に寄り添う曾祖母と娘の姿に心を打たれる
――日本と海外で生活をしているとのことですが。
「現在は、日本と海外を行き来しながら生活しています。娘は日本と欧州にルーツがあり、母親の私が日本人です」
――お母さんと曾祖母（祖母）との思い出や、娘さんと曾祖母との触れ合いについて、どのような想いがありますか？
「曾祖母とは、これまでの人生の中で積み重ねてきた時間があり、その延長線上に今の姿があると感じています。娘を通して、私が幼かった頃もこうやって曽祖母と過ごした感覚が懐かしく蘇ります。お互いが自然に寄り添う姿を見ていると、世代を超えてつながるものがあるのだと感じ、その時間を一緒に過ごせていることを大切にしたいと思っています」
――とてもチャーミングな娘さんですが、普段の様子を教えてください。
「普段からよく笑い、穏やかで、人や動物に対してもやさしく接する子どもです。小さなことにも興味を持って、『これは何？』と聞いてきたり、気づいたことを素直に自分なりに表現したりと、日々の中でいろいろな発見を楽しんでいる様子です」
――好奇心旺盛な娘さんですが、子どもの変化に気づくために、大切にしていることはありますか？
「特別なことをしているわけではありませんが、できるだけ一緒に過ごす時間の中でスキンシップを大事にしています。あとは、よく顔を見て、話を聞くことを大切にしています」
――お子さんとの生活を通して感じたことは？
「子どもと過ごす中で、何気ない時間の大切さに気づかされることが多いです。特別な出来事ではなくても、一緒に笑ったり、同じ景色を共有したりすることが、かけがえのない時間なのだと感じています」