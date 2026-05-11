ティティクルが連覇で今季2勝目 原英莉花は2週連続9位、馬場咲希がホールインワン達成
＜みずほアメリカズ・オープン 最終日◇10日◇マウンテンリッジCC（ニュージャージー州）◇6735ヤード・パー72＞ミシェル・ウィー（米国）がホストを務める米国女子ツアーは全競技が終了した。ジーノ・ティティクル（タイ）が「69」で回りトータル13アンダーで優勝。大会連覇を果たし、今季2勝目（通算9勝目）を挙げた。
〈写真〉何が変わった？ 原英莉花の“浅い沈み込み”に注目
トータル9アンダー・2位にルオニン・イン（中国）。トータル8アンダー・3位タイにはアリソン・リー、ジェニー・ベ（ともに米国）、ギャビー・ロペス（メキシコ）、チェ・ヘジン（韓国）が並んだ。日本勢は5人が決勝ラウンドに進出。原英莉花が1イーグル・3バーディ・2ボギーの「69」をマークし、トータル5アンダー・9位タイで2試合連続、今季3度目のトップ10入りを決めた。勝みなみが「68」と伸ばしてトータル3アンダー・14位タイ。西郷真央がトータル2アンダー・18位タイ、山下美夢有がトータル1アンダー・20位タイにつけた。馬場咲希は後半7番パー3（実測153ヤード）でホールインワンを達成。アマチュアだった2023年「アムンディ・エビアン選手権」以来2度目、プロとしては日米を通じて初めてのエースとなった。今大会の賞金総額は325万ドル（約5億800万円）。優勝したティティクルは48万7500ドル（約7600万円）を獲得し、生涯獲得賞金は史上最速で1800万ドル（約28億1900万円）を突破した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
みずほアメリカズ・オープン 最終結果
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