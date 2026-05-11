富士山は「300年もお休み中」の超レア状態？ 江戸時代、2週間も灰が降り続いた「宝永大噴火」とは【眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話】

富士山は過去に約180回噴火している

最も新しい大規模噴火は300年前

富士山は、過去約5600年の間に、およそ180回の噴火があったことがわかっています。そのうち、有史以降に記録が残されている噴火は10回で、最も古いのは奈良時代にあたる781年です。

その後、大規模な噴火は3回起きています。ひとつは平安時代の800～802年に起きた延暦大噴火、そして同じく平安時代の864年6月から866年にかけて発生した貞観大噴火、もうひとつは江戸時代の1707年12月16日に起きた宝永大噴火です。

宝永大噴火の記録によると、噴火の1～2カ月前から地震が続き、噴火の十数日前には地震活動がさらに活発化しました。12月16日の朝、現在の宝永山にあたる南東の山腹で爆発が起こり、マグマの噴出とともに黒煙が立ちのぼり、噴石や火山灰が降り注いで、雷も発生したと記されています。火山灰はその日のうちに江戸まで達し、その後2週間降り続き、場所によっては約5cmの厚さに積もったといいます。

富士山の裾野が広大なのも、こうした噴火の積み重ねによるものです。度重なる噴火によって溶岩が広く流れ、覆われた面積は約890～940平方km。ここまで広がった理由は、富士山の溶岩が粘り気の少ない玄武岩質であるためだと考えられています。

有史以降の噴火は10回

平安時代は富士山の火山活動が特に活発で、延暦・貞観の大噴火もこの時期に起きました。江戸中期の宝永大噴火以来、富士山は300年間も鳴りを潜めており、これは歴史上異例のこととされています。

貞観大噴火

記録に残るうちでは最大級の噴火だったと考えられています。噴き出た溶岩によって、富士周辺の景色はすっかり変貌。青木ヶ原樹海も、この噴火による溶岩流の上に形成された原生林です。

宝永大噴火

宝永地震の直後に発生し、溶岩流をほとんど伴わない代わりに大量の灰を降らせました。富士山の南東斜面にある宝永山と3つの火口（宝永火口）は、宝永大噴火によって生まれたものです。

中心火口以外の噴火活動によってできる小さな火山を側火山といいます。宝永山は宝永大噴火でできた、富士山にとって最も新しい側火山です。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話』監修：富士学会

【監修者情報】

富士学会

富士山と、その関連地域を対象として、自然科学から芸術、歴史、宗教の人文科学までを広く網羅し、富士山にちなんだ教育や、噴火を想定した防災など、総合的な領域の研究を進めている。富士山の本質と全体像の探求、関連地域の環境保全、防災、活性化などを目的として、学術大会・討論会・講習会などの開催、会誌・図書などの出版、関連教育・文化活動への協力と支援などをおこなっている。事務局は東京の日本大学文理学部地理学教室に置かれている。