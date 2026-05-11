ROIROMが80年代アイドルに大変身！『ラブタイムトラベルSeason3』特別版を独占

「もし違う時代に出会っていたら、2人は恋に落ちたのか？」をテーマに、ROIROM（本多大夢、浜川路己）、横澤夏子がMCをつとめる恋愛番組『ラブタイムトラベルSeason3』。

「大正」「1980年代のバブル期」「2026年の現代」と、三つの時代をタイムトラベル。いつの時代も変わらぬ恋愛模様をドラマチックな演出で、テレビ朝日で4周連続にわたり放送された。

動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」では、ROIROMの2人が「80年代アイドル」をテーマにトークを繰り広げる、特別版の配信がスタート。

オープニングで、レトロなカセットレコーダーが登場。そこにカセットを入れると聞こえてきた「A面」「B面」それぞれの指示に従ってトークは繰り広げられる。

携帯電話が当たり前ではなかった時代の”エモい”空気感や、2人がお互いの愛を感じる（ ︎）ピュアなやり取りは、ファン必見だ。

◆ 【A面】2本ストローのクリームソーダに挑戦！

カセットテープの「A面」は、カプセルトイを使ったトーク企画からスタート。

万年筆やラジカセなど、懐かしくてエモい小道具に囲まれながら、「モテる人の共通点」や「お互いに言われて嬉しかった言葉・ムカついた言葉」などを本音で語り合う。

さらに、制限時間3分間でお互いに向けたラブレターを執筆して読み上げる照れくさいコーナーや、「1つのクリームソーダを2本のストローで飲む」という王道の胸キュンシチュエーションにも挑戦。2人の仲の良さや、絶妙な掛け合いにニヤニヤしてしまうこと間違いなしだ。

◆ 【B面】スケバンや王道アイドルに！

「B面」では、お互いに当時のファッションをコーディネートし合う。

「狙った男は逃さない」とセーラー服をスケバン風に、少し不良（ワル）っぽい80年代アイドル風衣装に…と、普段のROIROMではなかなか見られない激レアな姿に変身。

8ミリカメラを使ってお互いをエモく撮り合ったり、昭和のブロマイドの王道・マルベル堂のプロカメラマンによる本格的なブロマイド撮影をおこなった。

バラを持ったり、サングラスを少し下げてみたりと、ノリノリでポーズを決める2人。現場でも「ナウい！」「決まってる！」と絶賛の声が飛び交った最高の1枚に注目だ。