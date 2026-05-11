イングランド屈指の名門が関心の27歳日本人MF、噂されたサムライ戦士の獲得が消滅なら残留か！一時は“冷遇”も…「居場所があるかも」
リーズはスポルティングとの契約が満了する守田英正への関心が取りざたされてきた。一部のポルトガルメディアは「獲得に迫っている」と報道した。
一方、リーズの地元メディアによると、クラブ関係者は「ナンセンス」と否定した。情報が錯綜するなか、中盤の補強候補と言われてきた守田の獲得が実現しなければ、それは田中碧の残留を後押しするかもしれない。
リーズ専門サイト『MOT Leeds News』は５月８日、「モリタ獲得の可能性を否定し、リーズがタナカを残す計画なのは確実だ」と報じた。
「直近でタナカのエランド・ロードでの影響力は増しており、ドイツ人指揮官の構想に居場所があるかもしれない」
「現時点で、タナカは移籍市場が開いてからもどこにも行かないと思われる。だが、プレミアリーグでのさらなる進歩のために、リーズがスカッドをどのように強化していくのかはまだ分からない」
同メディアは「ダニエル・ファルケ監督にはやるべきことがたくさんある。だが、中盤の選択肢に関しては心配していないかもしれない」と続けている。
「イーサン・アンパドゥ、アントン・シュタッハ、タナカ、イリヤ・グルエフ、ショーン・ロングスタッフは、中盤にかなりのクオリティの選手層をもたらしている」
「日本代表はそのエネルギッシュさや粘り強さでリーズファンのお気に入りとなった。当面、彼を残すことは理にかなっているだろう」
プレミアリーグ初挑戦となった今季、田中がファルケの下で出場機会を得られない時期を経験したのは周知のとおり。だが、４月に入り、FAカップ準々決勝でベスト４進出に貢献したのを皮切りに、再びピッチに立つようになった。以降、評価は再び高まる、イングランド屈指の名門マンチェスター・ユナイテッドからの関心も取り沙汰された。
残り３試合で降格圏に７ポイント差と、目標だった残留に近づき、来季に向けた編成が注目されるリーズ。27歳のボランチは2026-27シーズンもリーズでプレミアリーグを戦うことになるのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「痩せたなぁ」「びっくりした」アジア杯抽選会に登場した中田英寿の“近影”にネット反響！
一方、リーズの地元メディアによると、クラブ関係者は「ナンセンス」と否定した。情報が錯綜するなか、中盤の補強候補と言われてきた守田の獲得が実現しなければ、それは田中碧の残留を後押しするかもしれない。
リーズ専門サイト『MOT Leeds News』は５月８日、「モリタ獲得の可能性を否定し、リーズがタナカを残す計画なのは確実だ」と報じた。
「現時点で、タナカは移籍市場が開いてからもどこにも行かないと思われる。だが、プレミアリーグでのさらなる進歩のために、リーズがスカッドをどのように強化していくのかはまだ分からない」
同メディアは「ダニエル・ファルケ監督にはやるべきことがたくさんある。だが、中盤の選択肢に関しては心配していないかもしれない」と続けている。
「イーサン・アンパドゥ、アントン・シュタッハ、タナカ、イリヤ・グルエフ、ショーン・ロングスタッフは、中盤にかなりのクオリティの選手層をもたらしている」
「日本代表はそのエネルギッシュさや粘り強さでリーズファンのお気に入りとなった。当面、彼を残すことは理にかなっているだろう」
プレミアリーグ初挑戦となった今季、田中がファルケの下で出場機会を得られない時期を経験したのは周知のとおり。だが、４月に入り、FAカップ準々決勝でベスト４進出に貢献したのを皮切りに、再びピッチに立つようになった。以降、評価は再び高まる、イングランド屈指の名門マンチェスター・ユナイテッドからの関心も取り沙汰された。
残り３試合で降格圏に７ポイント差と、目標だった残留に近づき、来季に向けた編成が注目されるリーズ。27歳のボランチは2026-27シーズンもリーズでプレミアリーグを戦うことになるのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「痩せたなぁ」「びっくりした」アジア杯抽選会に登場した中田英寿の“近影”にネット反響！