「尋常ではない」日本代表FWが無双状態――宿敵相手に２Gで４戦６発、指揮官＆主将が激賞！２点目は超絶オーバーヘッド弾「信じられないゴールだ」

「尋常ではない」日本代表FWが無双状態――宿敵相手に２Gで４戦６発、指揮官＆主将が激賞！２点目は超絶オーバーヘッド弾「信じられないゴールだ」