「尋常ではない」日本代表FWが無双状態――宿敵相手に２Gで４戦６発、指揮官＆主将が激賞！２点目は超絶オーバーヘッド弾「信じられないゴールだ」
現地５月10日に開催されたスコットランドリーグ第36節で、前田大然と旗手怜央が所属する２位のセルティックが、３位の宿敵レンジャーズとホームで対戦。開始９分で先制を許すも、23分にヤン・ヒョンジュンの得点で追いつくと、後半に入って前田が２発を叩き込み、３−１で逆転勝利を挙げた。
28歳の日本代表FWは４戦連発であり、直近４試合で６ゴールと超絶好調だ。この日の得点方法はというと、53分の１点目は低いクロスに合わせてワンタッチでフィニッシュ、そして57分の２点目はなんと、超豪快なオーバーヘッドを炸裂させた。
まさに圧巻――。ファンや現地メディア同様、チームメイトも大絶賛である。
キャプテンのカラム・マグレガーは、英衛星放送『Sky Sports』のインタビューで「マエダはどんどん良くなっている。最初のゴールは彼の代名詞と言えるもので、２点目は極上だったね。なんてゴールだ！スタジアムの雰囲気も感じられたし、間違いなく特別な瞬間だった」と語った。
また、今年１月から再びセルティックを率いる74歳のベテラン指揮官、マーティン・オニールも大興奮。「ダイゼン・マエダのパフォーマンスは尋常ではない。相手へのプレッシングといった守備面での貢献も素晴らしいが、ボールを持った時のプレー、そして彼が決めたゴールは...２点目は信じられないゴールだった」と熱弁した。
北中米ワールドカップを前に、上田綺世とはまた違うタイプのストライカーの躍動は、森保ジャパンにとって頼もしい限りだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】バロンドール級！前田大然がオーバーヘッドでとんでもないスーパーゴール
28歳の日本代表FWは４戦連発であり、直近４試合で６ゴールと超絶好調だ。この日の得点方法はというと、53分の１点目は低いクロスに合わせてワンタッチでフィニッシュ、そして57分の２点目はなんと、超豪快なオーバーヘッドを炸裂させた。
キャプテンのカラム・マグレガーは、英衛星放送『Sky Sports』のインタビューで「マエダはどんどん良くなっている。最初のゴールは彼の代名詞と言えるもので、２点目は極上だったね。なんてゴールだ！スタジアムの雰囲気も感じられたし、間違いなく特別な瞬間だった」と語った。
また、今年１月から再びセルティックを率いる74歳のベテラン指揮官、マーティン・オニールも大興奮。「ダイゼン・マエダのパフォーマンスは尋常ではない。相手へのプレッシングといった守備面での貢献も素晴らしいが、ボールを持った時のプレー、そして彼が決めたゴールは...２点目は信じられないゴールだった」と熱弁した。
北中米ワールドカップを前に、上田綺世とはまた違うタイプのストライカーの躍動は、森保ジャパンにとって頼もしい限りだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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