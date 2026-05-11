甲子園に一度も出たことのない桜井商の私を1980年（昭55）ドラフトで2位指名してくれた巨人。当時の高校生スカウティングは凄かったね。数年後にレギュラー野手、先発ローテーション投手になる高校生をたくさん獲っている。

私の1年先輩は79年3位の岡崎郁さん（大分商）。1年後輩の81年組は3人いる。1位の槙原寛己（大府）、3位の吉村禎章（PL学園）、5位の村田真一（滝川）だ。

2つ下は82年1位の斎藤雅樹（市川口）、4位の川相昌弘（岡山南）の2人。83年も1位の水野雄仁（池田）、2位の香田勲男（佐世保工）の2人。さらに85年1位の桑田真澄（PL学園）…。

高校から入った選手がこれだけ1軍の主要な戦力になったチームは珍しい。

当時の練習場は多摩川の河川敷。東海大から1位指名で入った同期の原辰徳さんはバリバリの即戦力としてすぐ1軍で活躍されたが、私は多摩川で2年間汗を流した。

1年目の81年、イースタン・リーグの打撃成績は打率・190、3本塁打、18打点。全くダメだったが、ドラフト上位で入っているから3年くらいは面倒見てもらえるだろうという思いもあった。

だが82年、同じ左打者で吉村のような凄いやつが入ってきたら、のんびりとしていられなくなった。親しい先輩に「岡崎さん、3年目だよ。そろそろ危ないよ。やばいんじゃないの」と冗談を言いながら、プロ野球選手になったのを悔やみかけたこともあった。

槙原にも驚いたなあ。こんな速いボールを投げる投手、見たことがない。彼とは83年の同じ時期に1軍デビューする。私が4月10日の大洋（現DeNA）戦（後楽園）で史上初となるプロ初打席満塁本塁打を放てば、マキは6日後、16日の阪神戦（甲子園）でプロ初登板初先発初完封、しかも延長10回を投げ切るという衝撃デビューを飾った。

この試合6番・一塁で先発出場した私は、6回先頭の藤田平さんの打球をトンネルしてしまう。スタンドの「下手くそ！」コールが凄くてめっちゃビビった。当時の甲子園は外野だけじゃなく、銀傘の下にもトランペットがいて内野と外野でハモる感じ。ヤジを全身に浴びて、パンチドランカーになりそうだった。槙原が頑張って後続を抑えてくれて助かった。

当時の背番号は私が50、槙原が54で吉村が55。「50番トリオ」と呼ばれるようになった。高校を出て3年目の私と2年目の2人。当時の巨人のドラフト戦略が生んだフレッシュトリオだった。

やがてそれぞれ若い背番号に変わってトリオは解散。吉村が86年に7、お次は槙原が87年に17、そして最後に私が88年、10になる。

◇駒田 徳広（こまだ・のりひろ）1962年（昭37）9月14日生まれ、奈良県三宅村（現三宅町）出身の63歳。桜井商から80年ドラフト2位で巨人入団。3年目の83年にプロ野球史上初となる初打席満塁本塁打の衝撃デビューを飾る。93年オフにFAで横浜（現DeNA）へ移籍。通算2006安打。満塁機は打率.332、200打点とよく打ち、満塁弾13本は歴代5位タイ。一塁手としてゴールデングラブ賞10回。