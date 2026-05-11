グラビアアイドルの松嶋えいみ(34)が10日、自身のインスタグラムで第1子出産を発表した。



【写真】赤ちゃんを抱えて幸せそう

松嶋は“ミラクル神ボディ”がキャッチコピーのグラビアアイドル。2024年12月に結婚を発表し、2026年1月に第1子妊娠を公表している。



この日は「先日、第一子となる女の子を出産しました」と発表した。出産について「ずーっと逆子ちゃんで臨月入っても回らず、予定日ギリギリまで回るのを待とうと先生とも話していたのですが、お腹の張りが強く頻回で急きょ早まり予定帝王切開手術での出産でした」と明かした。



また「予定日より3週間近く早くなり、心の準備が追いつかないまま迎えた初めてのお産でしたが、先生や助産師さん方の温かい声掛けや、夫と母の立ち会いもあり安心して臨むことができました」と振り返った。現在の体調については「母子ともに無事退院しており、健康に過ごしつつ試行錯誤しながら育児を楽しんでます」と知らせた。



またこの日が「母の日」であることにも触れた松嶋。「自分の妊娠生活･出産を経てこんなにも知らないこと、大変なことが多いのかと身をもって感じ、改めて世の母親たちに尊敬の念を抱きました」と記し、「まだまだ母親初心者ですが、私もママみたいな母親になれたらいいな いつもありがとう♡これからもよろしくね」と母に対して感謝の言葉を記した。



（よろず～ニュース編集部）