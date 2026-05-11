【政官財スキャニング】#126

大和証券グループ「オリックス銀行を3700億円で買収」の皮算用

政界通（以下=政） 経団連の総会が6月3日と近づいてきたが、今年の首脳陣人事でみどころはどこかね？

官界通（同=官） 筒井義信会長に次ぐナンバー2の審議員会議長は、経団連が発表する2カ月前の1月10日の本欄で「ANAホールディングスの片野坂真哉会長だろう」と読み切った財界通さん、どう思う？

財界通（同=財） ずばり言えば、副会長に三菱電機の漆間啓社長がなることだ。

官 どういう点から注目しているの？

財 不祥事や経営路線の選択の遅れや失敗で「総崩れ」に近い電機メーカーで、交通関連のデータセンターや防衛システム、次世代半導体など重要分野で成長を続けていて、日本の課題解決に貢献する力に期待できる点だ。

政 でも、三菱電機は品質不正問題で前会長が経団連副会長を辞任しているぞ。

財 品質不正は許されない。ただ、調査委員会によると、主導した責任は前会長にあったようだ。それでも、漆間社長は自らも報酬減額の処分を受けた。三菱グループ内でむしろ評価する声があり、経団連副会長への就任も筒井会長が高く評価しているからのようだ。

政 それにしても、副会長に「三菱」が多過ぎないか？

財 そう思う。「御三家」と言われる三菱商事、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱重工業から副会長に就いているし、「スリーダイヤ」の標章を持つグループの日本郵船や東京海上日動火災保険からも出ている。総会からは副会長20人のうち6人が「三菱」だ。でも、好業績もあって三菱電機が頭一つ出るのではないか。

官 御三家をはじめ、いまの三菱系の多くに業界の先頭を走って日本経済の活性を取り戻す勢いは感じない。三菱電機に注目するのは分かるね。

財 今年も新しい副会長には同じ会社からの「世襲」が目立つが、審議員会の副会長になる8人のうち6人がメーカー出身で、漆間氏と同様に「ものづくり再生」へ貢献が期待できるかもしれない。

政 筒井会長の人選も、その点にあるのだろうな。

（構成=竜孝裕／ジャーナリスト）