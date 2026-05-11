『銀河の一票』第4話 “茉莉”黒木華＆“あかり”野呂佳代、都知事選に向けて“選挙の天才”と接触
黒木華が主演するドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第4話が11日の今夜放送される。
【写真】都知事選への立候補を決意したあかり（野呂佳代）『銀河の一票』第4話より
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
■第4話あらすじ
あかりがついに都知事選への立候補を決意した。だが、地盤も知名度もなく政治経験もまったくない無名の新人には課題が山積み。一から政治を学ぶことになったあかりは、大量の本や資料と格闘しながら猛勉強を始める。
一方、茉莉は無名のあかりを選挙戦のトップに押し上げる秘策を思いついていた。それは、茉莉が「選挙の天才」とあがめる五十嵐隼人（岩谷健司）をチームに迎えること。五十嵐はかつて、ある政治家に仕えた元秘書で、選挙参謀としての腕は折り紙つき。選挙を仕切らせれば負け知らずで、2年前にも市長選で無名の新人候補を圧勝に導いた。ところが、ある出来事をきっかけに失脚し、五十嵐は政界から姿を消した。
同じ頃、幹部らのさまざまな思惑が交錯する民政党では、公認候補が流星（松下洸平）ひとりに絞られた。だが流星は、都連会長の葛巻仁志（堀部圭亮）から直々に要請されたにもかかわらず「国政を降りる気はありません」と出馬を固辞する。
そんなある日、茉莉のもとに東西新聞記者・雨宮楓（三浦透子）から“五十嵐が見つかった”という知らせが舞い込む。
ドラマ『銀河の一票』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。
【写真】都知事選への立候補を決意したあかり（野呂佳代）『銀河の一票』第4話より
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
あかりがついに都知事選への立候補を決意した。だが、地盤も知名度もなく政治経験もまったくない無名の新人には課題が山積み。一から政治を学ぶことになったあかりは、大量の本や資料と格闘しながら猛勉強を始める。
一方、茉莉は無名のあかりを選挙戦のトップに押し上げる秘策を思いついていた。それは、茉莉が「選挙の天才」とあがめる五十嵐隼人（岩谷健司）をチームに迎えること。五十嵐はかつて、ある政治家に仕えた元秘書で、選挙参謀としての腕は折り紙つき。選挙を仕切らせれば負け知らずで、2年前にも市長選で無名の新人候補を圧勝に導いた。ところが、ある出来事をきっかけに失脚し、五十嵐は政界から姿を消した。
同じ頃、幹部らのさまざまな思惑が交錯する民政党では、公認候補が流星（松下洸平）ひとりに絞られた。だが流星は、都連会長の葛巻仁志（堀部圭亮）から直々に要請されたにもかかわらず「国政を降りる気はありません」と出馬を固辞する。
そんなある日、茉莉のもとに東西新聞記者・雨宮楓（三浦透子）から“五十嵐が見つかった”という知らせが舞い込む。
ドラマ『銀河の一票』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。