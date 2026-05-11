◆東京六大学野球春季リーグ戦第５週 第２日▽東大８―５法大（１０日・神宮）

東大が１３安打８得点で法大に打ち勝って連勝し、２０１７年秋の法大戦以来となる勝ち点を挙げた。春のリーグ戦に限れば勝ち点奪取は２９年ぶりで、法大戦２戦連勝は１９２８年以来９８年ぶりの歴史的な勝利となった。２３日からは勝ち点１で並ぶ立大とリーグ最終戦に臨み、１９９７年秋以来の最下位脱出に挑む。立大は１８安打１５得点の大勝で連勝し、今春初の勝ち点を奪った。

止まっていた歴史を、たくましくなった東大ナインが動かした。３点差の９回２死。最後の打者を左飛に打ち取ると、２０１７年秋以来の勝ち点奪取に歓喜の輪ができた。春のリーグ戦での勝ち点は１９９７年春の立大戦以来２９年ぶりで、法大からは５３年以来７３年ぶり。春の法大戦で２戦連勝の勝ち点奪取は、２８年以来９８年ぶりの快挙だ。大久保裕監督（６８）は「長かったですね。今年は秋に（勝ち点を）何とか取ろうと。そのために春に１勝と言ってきたが、本当に（うれしい）誤算」と感慨に浸った。

頭脳だけじゃない。厳しいオフを越えてきた肉体は裏切らなかった。昨秋リーグ後、他大学に劣るフィジカル面を強化すべくチーム全体で体重増に取り組んできた。体重や腹部、前腕、上腕の周径の測定を義務づけて土台作りに注力。技術面では打撃マシンを１６０キロにセットし、目を慣らしながら直球対策に励んだ。３安打の明石健（４年＝渋谷幕張）が「当たり前のレベルが上がっている」と言えば、３回に逆方向の左翼に同点２ランを運んだ長谷川優（２年＝新潟明訓）も「直球に振り負けなくなった」。法大を上回る１３安打８得点で打ち勝った。

今季のチームスローガンは、攻守に攻める姿勢で対戦相手や世の中に衝撃を与える―という意味を込めた「勝撃」。９日の初戦は１点差を守りきり、この日は打撃戦を制した。スローガンを実践しての２連勝に指揮官は、「神宮球場に“勝撃”を与えられたんじゃないかな」と胸を張った。

歴史的瞬間を見届けた一塁側スタンドからは、「よくやった」「ありがとう」とねぎらいの声が飛んだ。２３日からは勝ち点１で並ぶ立大との最終カードに臨む。１９９７年秋以来の最下位脱出へ、「もう一つ（勝ち点を）取って、次は最下位脱出を狙っていきたい」と大久保監督。令和の“赤門旋風”を、このままでは終わらせない。（小島 和之）

◆東大の勝ち点 １７年秋の法大戦以来９年ぶり。春のリーグ戦では１９９７年の立大戦以来２９年ぶり。対法大戦の勝ち点（２勝）は春４度、秋７度で通算１１度目。また１、２回戦連勝は１９２８年春、秋、２０１７年秋に次ぎ、４度目。春は１９２８年以来、９８年ぶり２度目。