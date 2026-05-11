ROIROM、ラブレターの贈り合いや胸キュンシチュに挑戦 80年代アイドルに大変身で激レア姿披露も
ROIROM（本多大夢、浜川路己）と横澤夏子がMCを務める恋愛番組『ラブタイムトラベルSeason3』TELASA特別版の配信がスタートした。
【番組カット】似合ってる！80年代アイドル風衣装を着こなすROIROM
同番組は、「もし違う時代に出会っていたら、2人は恋に落ちたのか？」をテーマにトークを繰り広げる。今回配信された特別版では、ROIROMの2人が「80年代アイドル」に大変身。オープニングに登場したレトロなカセットレコーダーにカセットを入れ、聞こえてきた「A面」「B面」それぞれの指示に従って進行する。
携帯電話が当たり前ではなかった時代の“エモい”空気感や、2人が互いの愛を感じるようなピュアなやり取りは、ファン必見だ。
■【A面】2本ストローのクリームソーダに挑戦！胸キュン必至のトーク企画
カセットテープの「A面」は、カプセルトイを使ったトーク企画からスタート。万年筆やラジカセなど、懐かしくてエモい小道具に囲まれながら、「モテる人の共通点」や「お互いに言われてうれしかった言葉・ムカついた言葉」などを本音で語り合う。さらに、制限時間3分間でお互いに向けたラブレターを執筆して読み上げる照れくさいコーナーや、「1つのクリームソーダを2本のストローで飲む」という王道の胸キュンシチュエーションにも挑戦。2人の仲の良さや、絶妙な掛け合いに注目だ。
■【B面】スケバンや王道アイドルに！お互いを80年代ファッションでプロデュース
「B面」では、お互いに当時のファッションをコーディネートする。「狙った男は逃さない」とセーラ服をスケバン風に、少し不良（ワル）っぽい80年代アイドル風衣装と、普段のROIROMでは絶対に見られない（!?）激レアな姿に変身。8ミリカメラを使ってお互いをエモく撮り合ったり、昭和のプロマイドの王道・マルベル堂のプロカメラマンによる本格的な「プロマイド撮影」を実施。バラを持ったり、サングラスを少し下げてみたりと、ノリノリでポーズを決める2人。現場でも「ナウい！」「決まってる！」と絶賛の声が飛び交った最高の一枚に注目だ。
さらに、今回撮影されたベストショットのプレゼント企画も。「刺激的で派手なプロマイドに仕上がりました」（ROIROM）という、厳選された3枚を、2人の直筆サインを入れて抽選で3人に贈られる。詳細は公式Xで順次告知される。
【番組カット】似合ってる！80年代アイドル風衣装を着こなすROIROM
同番組は、「もし違う時代に出会っていたら、2人は恋に落ちたのか？」をテーマにトークを繰り広げる。今回配信された特別版では、ROIROMの2人が「80年代アイドル」に大変身。オープニングに登場したレトロなカセットレコーダーにカセットを入れ、聞こえてきた「A面」「B面」それぞれの指示に従って進行する。
■【A面】2本ストローのクリームソーダに挑戦！胸キュン必至のトーク企画
カセットテープの「A面」は、カプセルトイを使ったトーク企画からスタート。万年筆やラジカセなど、懐かしくてエモい小道具に囲まれながら、「モテる人の共通点」や「お互いに言われてうれしかった言葉・ムカついた言葉」などを本音で語り合う。さらに、制限時間3分間でお互いに向けたラブレターを執筆して読み上げる照れくさいコーナーや、「1つのクリームソーダを2本のストローで飲む」という王道の胸キュンシチュエーションにも挑戦。2人の仲の良さや、絶妙な掛け合いに注目だ。
■【B面】スケバンや王道アイドルに！お互いを80年代ファッションでプロデュース
「B面」では、お互いに当時のファッションをコーディネートする。「狙った男は逃さない」とセーラ服をスケバン風に、少し不良（ワル）っぽい80年代アイドル風衣装と、普段のROIROMでは絶対に見られない（!?）激レアな姿に変身。8ミリカメラを使ってお互いをエモく撮り合ったり、昭和のプロマイドの王道・マルベル堂のプロカメラマンによる本格的な「プロマイド撮影」を実施。バラを持ったり、サングラスを少し下げてみたりと、ノリノリでポーズを決める2人。現場でも「ナウい！」「決まってる！」と絶賛の声が飛び交った最高の一枚に注目だ。
さらに、今回撮影されたベストショットのプレゼント企画も。「刺激的で派手なプロマイドに仕上がりました」（ROIROM）という、厳選された3枚を、2人の直筆サインを入れて抽選で3人に贈られる。詳細は公式Xで順次告知される。