ニューヨーク屋敷“BreakingDownはカス”発言の影響で「平本蓮さんにフォローされた」
お笑いコンビ・ニューヨークが10日、自身のYouTubeチャンネルで毎週のレギュラー番組『ニューヨークのニューラジオ』を生配信。屋敷裕政が先週の放送で「ボクシングの井上尚弥vs.中谷潤人に比べて、BreakingDownはカスな気がしてきた」と発言し、話題となったことについて釈明した。
【写真】13年間付き合った元カノの登場でタジタジになる皇治
屋敷はもともとPPVを購入するほど芸人界でも屈指のBreakingDown好きで、YouTubeで紹介動画を公開するほか、漫才のネタに取り上げてきた。しかし、3日の番組で井上vs.中谷戦について「あれ芸術やで。あれもうマジでおもろいわ」と興奮気味に語り、「本当、ブレイキングダウンってカスなんじゃないかなって、ちょっと思っちゃった」と、井上vs.中谷戦とブレイキングダウンを比較していた。
この発言がネットニュースで取り上げられると、BreakingDownの選手たちが次々と怒りを表明。元王者の井原良太郎は「とりあえずニューヨーク屋敷と話したいんだけど誰か繋いで」「YouTubeライブやってるのか？グローブ持って乗り込んだる」と殴り込みも予告していた。
それから1週間、屋敷はこの日の放送の第一声で「先に謝罪させて。BreakingDownの皆さん、すみませんでした」と謝罪。「俺は誰よりもBreakingDownを愛しています。毎年漫才のネタにしてきました。良かったら見てください」「井原くんの減量動画を見た！瓜田さんの本も買ってる！」とBreakingDown愛をアピールしたが、「好きでしたが、責任取って卒業します」と宣言した。
そして、なぜか今回の件で「平本蓮さんが昨日か一昨日に俺のことフォローしてくれたわ。俺はずっとフォローしてたけど、そしたらフォローが返ってきてた」と、BreakingDownの朝倉未来CEOと因縁のある平本からフォローされたことを明かした。
一方、相方の嶋佐和也は「悲しいよな」「視聴者が減っても、BreakingDownの大会のたびに話してたのにな」と同情しながらも、「バン仲村さんに頼むしかないか。RIZINの会場でLINE交換してるから」と救済案を提案した。
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屋敷はもともとPPVを購入するほど芸人界でも屈指のBreakingDown好きで、YouTubeで紹介動画を公開するほか、漫才のネタに取り上げてきた。しかし、3日の番組で井上vs.中谷戦について「あれ芸術やで。あれもうマジでおもろいわ」と興奮気味に語り、「本当、ブレイキングダウンってカスなんじゃないかなって、ちょっと思っちゃった」と、井上vs.中谷戦とブレイキングダウンを比較していた。
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そして、なぜか今回の件で「平本蓮さんが昨日か一昨日に俺のことフォローしてくれたわ。俺はずっとフォローしてたけど、そしたらフォローが返ってきてた」と、BreakingDownの朝倉未来CEOと因縁のある平本からフォローされたことを明かした。
一方、相方の嶋佐和也は「悲しいよな」「視聴者が減っても、BreakingDownの大会のたびに話してたのにな」と同情しながらも、「バン仲村さんに頼むしかないか。RIZINの会場でLINE交換してるから」と救済案を提案した。