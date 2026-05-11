ラ・リーガ第35節、バルセロナとレアル・マドリードのエル・クラシコが行われた。



優勝に王手をかけるバルセロナと、目の前での宿敵戴冠を何とか阻みたいレアル・マドリード。バルサは引き分け以上で優勝が決まる中、試合は開始9分に動く。フェラン・トーレスがボックス手前で倒されバルサがFK獲得。これをマーカス・ラッシュフォードがゴール左上に直接叩き込みバルサが先制に成功。その後18分、左サイドのフェルミン・ロペスがクロスを上げ、ダニ・オルモがヒールで巧みに落とし、後方のフェランが最後決めて追加点。バルサがリードを広げる。





対するレアル・マドリードも22分、裏抜けしたゴンサロ・ガルシアにボールが渡りチャンスを迎えるが、シュートは枠を外れてしまう。そのまま前半は終了し、バルセロナが2-0で試合を折り返す。リードで折り返したバルサは56分、ジョアン・カンセロのアウトサイドパスにフェランが反応したが、これはGKティボー・クルトワの足に阻まれた。その後も互いにチャンスを作るが得点には至らず。試合はそのまま終了し、2-0で勝利したバルセロナがホーム、カンプノウで2年連続29回目となるラ・リーガ優勝を決めた。［スコア］バルセロナ 2-0 レアル・マドリード［得点者］バルセロナマーカス・ラッシュフォード（9）フェラン・トーレス（18）