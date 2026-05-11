韓国の6人組ボーイズグループ2PMが10日、東京ドームで日本デビュー15周年記念ライブ「THE RETURN」を開催した。10年ぶりの東京ドームで、15年分の名曲を25曲披露。2日間で8万5000人のファンを熱狂させた。

2PMが東京ドームに帰ってきた。近年、ソロでの活動を精力的に行うメンバーが再び集結するように、ステージの各所から1人ずつ登場。センターステージに6人がそろうと、日本デビュー曲「Take off」で幕を開けた。JUN．K（ジュンケイ、38）は「また東京ドームに戻ってきました！」と叫び、CHANSUNG（チャンソン、36）は「こうして戻って来られたのも皆さんのおかげです」と喜んだ。この日は大歓声を浴びながら「HeartBeat」「離れていても」「Hands Up」などをパフォーマンス。力強く生歌を響かせながら激しく色気あふれるダンスを見せ、約3時間半、ファンを魅了し続けた。

アンコールでは、ファンからのサプライズビデオがスクリーンに映され、15年分の感謝を受け取った。JUNK．Kは「今日は母の日。皆さん、僕たちを15年間育ててくれてありがとう。あと50年ぐらい、僕たちを育ててください。皆さんの息子として頑張ります」と感謝。TAECYEON（テギョン、37）は「こうして6人でいられる瞬間は、僕は僕でいられる。また6人で戻ってきます」と再会を誓った。【野見山拓樹】