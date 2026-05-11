◆第９回佐賀スプリングカップ・重賞（５月１０日、佐賀競馬場・ダート１８００メートル、良）

地元佐賀の１２頭立てで行われ、１番人気のビキニボーイ（牡６歳、佐賀・東真市厩舎、父ビーチパトロール）が連覇を達成。これで重賞４勝目とした。山口勲騎手とのコンビで２周目３コーナーから外を回ってスパートを開始。最後まで力強く足を伸ばして押し切った。勝ちタイムは１分５６秒６。

同馬は２４年秋にＪＲＡから転入し、佐賀で１２勝目となった。昨年の佐賀スプリングカップで重賞初勝利。続く佐賀王冠、吉野ケ里記念と３連勝しており、それ以来の重賞勝ちとなった。

山口勲騎手（ビキニボーイ＝１着）「前回、ちぐはぐな競馬になって負けていたので、きょうは重賞で連覇ができて、とてもうれしいです。

（今年のレースプランは）レース自体はゲートを出てからの感じで、いつもしています。少しずつ衰えも来ていると思うのですが、地力で直線でも頑張ってくれました。

（中団から進め、向こう正面から進出を開始）形が理想なので、思い切って行きました。

（昨年はここから重賞３連勝）もう少し体調が戻れば、まだまだやれると思います。はがくれ大賞典のときもそうですけど、遠征馬にやられていたので、まだまだ調子を上げて頑張っていきたいです。去年も夏が調子が良かったですから、このまま行ってくれればと思います」

４番人気のムーンオブザエース（川島拓騎手）が２着。６番人気のコスモファルネーゼ（飛田愛斗騎手）が３着に続いた。