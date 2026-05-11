【関東甲信は午前中晴れるも午後にわか雨の可能性】

東日本では、きのうと比べると雲が増えるものの、朝から日差しがしっかりと出るでしょう。しかし、昼過ぎから夜にかけては、湿った空気の影響で、関東甲信地方の山沿い中心に、にわか雨に注意が必要です。折りたたみ傘があると安心できるでしょう。

【北日本は一日晴れ 東北でも夏日に】

北日本では天気の崩れはなく、洗濯日和となりそうです。風がやや強く吹くところがありそうなので、洗濯物は飛ばされないようにお気をつけください。風は南寄りで、暖かい空気の流れ込みが強まります。東北でも25℃以上の夏日となるところがありそうです。

【西日本はスッキリ晴れるところが多く初夏らしい暑さ】

西日本ではスッキリ晴れるところが多く、たっぷりの日差しが降り注ぎそうです。紫外線が強いため、日焼け止めをしっかりと塗るのがよいでしょう。最高気温はきのうと同じくらいで、初夏の暑さが続きます。日なたでは体感温度がより高くなるため、熱中症には十分注意してください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :22℃ 釧路 :15℃

青森 :25℃ 盛岡 :24℃

仙台 :24℃ 新潟 :25℃

長野 :26℃ 金沢 :25℃

名古屋:25℃ 東京 :24℃

大阪 :25℃ 岡山 :25℃

広島 :25℃ 松江 :26℃

高知 :25℃ 福岡 :26℃

鹿児島:25℃ 那覇 :25℃