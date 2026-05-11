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【関東甲信は午前中晴れるも午後にわか雨の可能性】
東日本では、きのうと比べると雲が増えるものの、朝から日差しがしっかりと出るでしょう。しかし、昼過ぎから夜にかけては、湿った空気の影響で、関東甲信地方の山沿い中心に、にわか雨に注意が必要です。折りたたみ傘があると安心できるでしょう。

【北日本は一日晴れ 東北でも夏日に】
北日本では天気の崩れはなく、洗濯日和となりそうです。風がやや強く吹くところがありそうなので、洗濯物は飛ばされないようにお気をつけください。風は南寄りで、暖かい空気の流れ込みが強まります。東北でも25℃以上の夏日となるところがありそうです。

【西日本はスッキリ晴れるところが多く初夏らしい暑さ】
西日本ではスッキリ晴れるところが多く、たっぷりの日差しが降り注ぎそうです。紫外線が強いため、日焼け止めをしっかりと塗るのがよいでしょう。最高気温はきのうと同じくらいで、初夏の暑さが続きます。日なたでは体感温度がより高くなるため、熱中症には十分注意してください。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　:22℃　釧路　:15℃
青森　:25℃　盛岡　:24℃
仙台　:24℃　新潟　:25℃
長野　:26℃　金沢　:25℃
名古屋:25℃　東京　:24℃
大阪　:25℃　岡山　:25℃
広島　:25℃　松江　:26℃
高知　:25℃　福岡　:26℃
鹿児島:25℃　那覇　:25℃