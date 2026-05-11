バルセロナが圧巻2発で11連勝＆“クラシコ”を制してラ・リーガ連覇達成！

💫ゴラッソ💫



バルサが獲得したFK#ラッシュフォード のキックは

ニアを狙うかと思われたが

ゴール左隅に吸い込まれる🌀



バルセロナが先制🔥



🏆 ラ・リーガ第35節

⚔️ バルセロナ v レアル・マドリー

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