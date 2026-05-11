ガールズグループIZ*ONE出身の歌手クォン・ウンビが、“びしょ濡れフェスの女神”らしい抜群のスタイルを披露した。

最近、クォン・ウンビは自身のインスタグラムを更新。

【写真】支えきれてる？クォン・ウンビの布少なめ衣装

キャプションには、「ついにYouTubeチャンネルを作りました！『kwoneunbi』たくさんの関心お願いします」などの文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、クォン・ウンビがユーチューバーとして活動領域を広げることに合わせたプロフィール写真であると思われる。先に公開された黒色のロングヘアとは異なり、茶色の短髪で異なる雰囲気を醸し出した。

（写真＝クォン・ウンビInstagram）

写真のなかのクォン・ウンビは、茶色のクロップド丈のトップスに白色のフリルがついたショートパンツで、夏を先取りしたかのような姿を見せた。真っ白な肌と見事なプロポーションで目を引いた。

投稿を目にしたファンからは、「すごく楽しみ！」「日を追うごとに美しくなる」「めっちゃ可愛い」といった反応が寄せられていた。

なお、クォン・ウンビは2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビュー。IZ*ONE解散後はソロ歌手として活動し、“びしょ濡れフェス”こと「WATERBOMB」での大胆な衣装とパフォーマンスで話題を集めてきた。

◇クォン・ウンビ プロフィール

1995年9月27日生まれ。2018年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。2014年に一度ガールズグループYe-Aのメンバーとして芸能活動を行っており、当時の芸名はカジュ。IZ*ONEではリーダーを務めた。端正な顔立ちでクールな印象を与える一方で、ネット上では「天然」や「ポンコツリーダー」と呼ばれたことも。IZ*ONE解散後、2021年8月に1stミニアルバム『OPEN』でソロデビューを果たした。