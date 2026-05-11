プロ野球パ・リーグは10日、各地で3試合が行われました。

4位日本ハムと首位オリックスの試合は、初回に動きます。2アウトから清宮幸太郎選手が四球で出塁すると、続くレイエス選手が約1か月ぶりの一発。オリックス先発・エスピノーザ投手の2球目をレフトスタンド上段の5階席に運びました。この日生まれた得点はこの2ランのみ。日本ハム投手陣が完封リレーを見せ、2連勝で同一カード勝ち越しとしました。

3位西武は勢い止まらぬ4連勝。5位楽天を本拠地で迎え撃つと、1日に復帰したばかりのネビン選手が初回から躍動を見せます。先頭が死球で出塁すると2アウトまで追い込まれるも、先制タイムリー2塁打。さらに3回の先頭で迎えた第2打席でもソロHRを放ちました。負けじと西川愛也選手も躍動。第2打席では犠牲フライで得点に貢献していましたが、4回の第3打席では第1号2ランを放ちました。援護を受ける中、先発・菅井信也投手は5回1失点。以降のリリーフ陣は無失点リレーと、楽天打線の反撃を封じました。

2位ソフトバンクは6位ロッテに逆転勝利。2回にロッテ・井上広大選手の先制2ランを浴びるも、3回には周東佑京選手が躍動を見せます。1アウト1塁の場面で打席に向かうとタイムリー3塁打を放ち、1点差。その後2アウトまで追い込まれるも、周東選手がホームスチールを成功させ同点としました。その後は栗原陵矢選手が勝ち越しソロ。勢い止まらぬソフトバンク打線はその後も得点を量産すると、7回には山川穂高選手がダメ押しの3ランを放ちました。

この結果、ゲーム差なしで並んでいる2位ソフトバンク・3位西武が、首位オリックスとのゲーム差を「2.5」に縮めました。4位日本ハムは勝利したものの、3位との差が「2.5」と少し離れています。

＜10日のパ・リーグ結果＞

◆日本ハム 2-0 オリックス

勝利【日本ハム】北山亘基(3勝2敗)

敗戦【オリックス】エスピノーザ(4敗1敗)

セーブ【日本ハム】柳川大晟（1勝8S）

本塁打【日本ハム】レイエス4号

◆西武 6-1 楽天

勝利【西武】菅井信也(2勝2敗)

敗戦【楽天】瀧中瞭太(2勝2敗)

本塁打【西武】ネビン4号、西川愛也1号

◆ソフトバンク 8-3 ロッテ勝利【ソフトバンク】前田悠伍(1勝)敗戦【ロッテ】毛利海大(2勝2敗)本塁打【ソフトバンク】栗原陵矢10号、山川穂高9号【ロッテ】井上広大2号、ポランコ4号