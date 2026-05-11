天下人・豊臣秀吉…ではなく、その弟・秀長が主人公！これまでになかった視点からダイナミックに描く大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合、日曜午後8時ほか）。兄を支え続けた“もう一人の豊臣”にスポットが当たることで映し出される新たな戦国の世界が話題です。そこで歴史家で作家・評論家の濱田浩一郎さんに、ドラマをもっと楽しむための”ツボ”を解説していただきました。

＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…『豊臣兄弟！』視聴者が不穏を予感した冒頭シーンはこちら

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酒宴で出された「肴」とは…

大河ドラマ「豊臣兄弟！」第18回は「羽柴兄弟！」。

天正元年（1573）、織田信長は宿敵の北近江の浅井長政、越前の朝倉義景をついに滅亡させます。

その翌年（1574）の正月元旦、諸将は信長への挨拶のため、岐阜に赴きました。

酒宴が開かれた後、信長直属の御馬廻衆だけになった席で、これまで見聞きしたことのないような酒の「御肴」が披露されます（信長の家臣・太田牛一が著した信長の一代記『信長公記』）。

「首」を前に新年を寿いだ

その珍奇な肴とは前年に討ち取った朝倉義景、浅井長政・久政父子の首だったのです。



『秀吉と秀長 天下統一の軌跡』（著：濱田浩一郎／内外出版社）

漆で固め彩色された3人の首が折敷の上に置かれ、酒の御肴として提供されたのでした。

敵将の首を前にして、信長とその親衛隊は謡いを楽しんだのです。

この行為は敵将への敬意を示すものとの見解もありますが、『信長公記』にはこの時、信長は大いに喜んでいたと記述されています。

苦しめた相手に強い憎しみを抱く

敬意を示すというよりは、これまで散々自分を苦しめてきた浅井・朝倉を滅ぼし、3人の首を前に新年を寿ぐことができて嬉しいといった気分だったのでしょう。

信長は自分を苦しめた相手に対しては敬意というより、激しい憎しみを抱き続けていることが『信長公記』の他の記述からもわかります。

例えば比叡山延暦寺の焼き討ちに関しても、浅井・朝倉に加勢した恨みや鬱憤を晴らすという意味合いがありました。

また、浅井長政の年少の子息を関ヶ原にて磔にしたのも「年来の御無念」を晴らすためだったともされます。

「狂気の沙汰」に走ることも

もちろん、敵将の子息を生かしておいたら、後でどのようなことになるかわかりません。

ですので、将来の禍根を絶つ意味もあったでしょう。

信長は書状においても「近年の鬱憤を散じ」と書くことがありました。

そうした敵方への恨みが積もり積もって「狂気のような沙汰」（池上裕子『織田信長』吉川弘文館、２０１２年）に走ってしまうこともあったのです。

（主要参考文献一覧）

・桐野作人『織田信長』（KADOKAWA、２０１４年）

・濱田浩一郎『秀吉と秀長 天下統一の軌跡』（内外出版社、２０２５年）