◆ 池田氏も「みんなが躍動し始めた、1人の選手で変わったという感じがする」と評価

西武は10日、楽天と対戦し6−1で同一カード3連勝を飾った。ネビンがソロ本塁打を含む2安打2打点と躍動した。

ネビンは1日に今季初出場し、打率.485・4本塁打・10打点と好調。チームの月間打撃成績もパ・リーグトップの打率.327・55得点を記録し、連勝も今季初の「4」に伸ばした。絶大のネビン効果に、10日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・坂口智隆氏が「ネビンが戻ってから、さらに打線が絶好調ですよね」と注目すると、解説の池田親興氏は「いなくなった時もネビンの大きさが分かったが、帰ってきた時のネビンの太さというかすごさが…若い人たちがネビンがいることで自分の力を発揮しやすくなっているのではないか。だから余計にのびのびと野球をしだしたので、西武がすごく大きい力に変わってきている。投手も打者もみんなが躍動し始めた、1人の選手で変わったのではないかという感じがするくらいの活躍ですよね」と分析した。

もう1人の解説・谷沢健一氏が「中心がこれだけ大きくふくらんでくると、打線に厚みも出てくるし1・2番も下位も生きてくる。これだけ打線がつながるというのはもう本物ですね、西武は」と評価すると、坂口氏も「任せられる人が帰ってきたというのが非常に大きい。存在の大きさを感じますね」と語った。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』