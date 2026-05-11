逆転の発想「反転交差点」ってナニ!?

交差点での長時間の渋滞や、右折車と直進車が衝突する「右直事故」は、日本の道路交通が長年抱え続けている大きな課題です。

これを根本から解決するかもしれない画期的なアイデアとして、現在専門家などの間で研究や議論が進められているのが「反転交差点（連続フロー交差点）」と呼ばれる新しい道路構造です。

【画像】「すごい！」これが「反転交差点」の構造です！（28枚）

反転交差点とは、その名の通り、交差点の付近で一時的にクルマが通行する車線が「反転」する仕組みを持った交差点のこと。

日本のような左側通行の道路環境において、交差点を右折する際は、必ず対向車線の直進車が通り過ぎるのを待たなければなりません。

これが渋滞や右直事故の温床になっています。

そこで反転交差点では、メインの交差点の少し手前に「サブの交差点（信号）」を設置。

右折したいクルマは、この手前のポイントで対向車線を斜めに横切って、あらかじめ道路の「一番右側（本来なら対向車が走っているスペース）」へと車線を移動します。

つまり、右折車線だけが一時的に右側通行のような状態になるのです。

この状態でメインの交差点に進入すると、対向してくる直進車の流れと交差することなく、そのままスムーズに右折することが可能になります。

この構造の最大のメリットは、交差点のど真ん中で発生しやすい右直事故のリスクを物理的に排除できる点です。

また、右折車と直進車の動線が交差しないため、信号の待ち時間を大幅に短縮でき、交通量が多い幹線道路などでの渋滞緩和に劇的な効果をもたらすと期待されています。

実際、海外の一部地域では類似の交差点構造がすでに導入され、事故の減少と交通の円滑化が報告されています。

しかし、これまでの日本の道路の常識を大きく覆す構造ゆえに、インターネット上やSNSでは様々な反響が寄せられています。

肯定的な意見としては、「確かに右折待ちの渋滞がなくなるのは理にかなっている」「右直事故が物理的に起きない構造は素晴らしい発想」と、その合理性を評価する声が挙がっています。

一方で、やはりその特殊な通行方法に対する不安や戸惑いの声も少なくありません。

「図解を見ても頭がバグりそう」「実際に走ったら逆走している気分になってパニックになりそう」「完全に初見殺しのトラップ」「ナビが対応しないと絶対に迷う」「高齢のドライバーが間違えて、本当の逆走事故を起こしてしまわないか心配」といった、慣れるまでの混乱や、誤進入を懸念する現実的なコメントが多数見受けられます。

たしかに、長年にわたって「左側通行」が染み付いている日本のドライバーにとって、一時的とはいえ対向車の右側へ出る構造は、直感に反する部分があります。

そのため、もし日本で導入を進めるのであれば、誰が見ても直感的に進むべきルートが分かるような、視認性の高い案内標識や、カラー舗装による分かりやすい路面標示などの工夫が不可欠となるでしょう。

加えて、車線を入れ替えるための十分な敷地面積を確保しなければならないという物理的なハードルもあります。

すぐに日本全国の交差点が反転交差点に切り替わるわけではありませんが、深刻化する渋滞や悲惨な交差点事故を減らすための新しいアプローチとして、熱心に研究が進められているのは事実。

未来の日本の道路環境がより安全でストレスのないものになるよう、こうした新しいインフラ技術の議論が深まっていくことが期待されます。