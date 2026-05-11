上田綺世、交代前に足を痛がる素振り。前日に三笘薫が負傷…森保ジャパン主軸の状態が気掛かりだ
現地５月10日に開催されたオランダリーグ第33節で、上田綺世と渡辺剛を擁する２位のフェイエノールトが、毎熊晟矢と市原吏音が所属する６位のAZとホームで対戦。開始１分で失点した後、57分にアニス・ハジ・ムサが同点弾を挙げ、１−１で引き分けた。
３連勝を逃すも、小川航基と佐野航大が所属する３位のNECが今節で敗れたため、フェイエノールトは次の最終節を前に２位が確定。チャンピオンズリーグへのストレートインを決めた。
この一戦には、上田と渡辺が先発し、毎熊は70分から出場、市原に出番は訪れず。15日に行なわれる森保ジャパンのW杯メンバー発表を前に、計３人の日本人選手がピッチに立ったなか、上田の状態が気掛かりだ。
25ゴールでリーグ得点ランキング首位を独走する９番は、86分に交代する前辺りから足を痛がる素振りを見せていた。81分のチャンスの際は、パスを受ければ決定機というような場面だったが、積極的にアクションを起こさなかった。
交代時に足を引きずってはいなかったものの、北中米W杯前、そして前日に三笘薫が負傷したこともあり、ファンがナーバスになるのは致し方なしか。「足を痛そうにしてたのが気になる」「三笘選手の怪我もあったので、だいぶ心配」「足気にしてたけど怪我じゃないことを祈る」といった声が上がっている。
ただでさえ怪我人が多い森保ジャパン。主軸の上田が万全のコンディションで大舞台に臨めるよう願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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３連勝を逃すも、小川航基と佐野航大が所属する３位のNECが今節で敗れたため、フェイエノールトは次の最終節を前に２位が確定。チャンピオンズリーグへのストレートインを決めた。
25ゴールでリーグ得点ランキング首位を独走する９番は、86分に交代する前辺りから足を痛がる素振りを見せていた。81分のチャンスの際は、パスを受ければ決定機というような場面だったが、積極的にアクションを起こさなかった。
交代時に足を引きずってはいなかったものの、北中米W杯前、そして前日に三笘薫が負傷したこともあり、ファンがナーバスになるのは致し方なしか。「足を痛そうにしてたのが気になる」「三笘選手の怪我もあったので、だいぶ心配」「足気にしてたけど怪我じゃないことを祈る」といった声が上がっている。
ただでさえ怪我人が多い森保ジャパン。主軸の上田が万全のコンディションで大舞台に臨めるよう願うばかりだ。
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