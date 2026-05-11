＜大相撲五月場所＞◇初日◇10日◇東京・両国国技館

【映像】豊昇龍、痛みに耐えて見せた“横綱の振る舞い”

大相撲五月場所、初日の結びの一番で、横綱・豊昇龍が不測の事態に見舞われた。足を引きずる様子に館内騒然となる中、土俵下、豊昇龍が痛みに耐えて見せた“横綱の振る舞い”にある有名タレントは「心に凄く来るものがあった」と感銘を受け、ファンからも「泣いちゃう」「さすが横綱」など反響が相次いだ。

横綱・豊昇龍（立浪）と小結・高安（田子ノ浦）の一番でのこと。互いに一歩も引かないおよそ25秒間のにらみ合いを経て行われた取組は、思わぬ結末を迎えた。

高安の左からの上手投げに屈した豊昇龍は、両足を開いて堪えようとするも、左手をついて初日黒星。さらに右足の太もも裏を負傷したようで、すぐに立ち上がることはできず館内は騒然となった。

なんとか立ち上がった豊昇龍だったが、右足を引きずり、顔を歪めながら所定の位置へと戻る。ABEMAで解説した元横綱・若乃花の花田虎上氏が「あ、無理だ」と思わず声を漏らすほど、その足の状態は深刻に見えた。その後、駆けつけた付け人に両サイドを抱えられるようにして一度は花道を下がりかけた豊昇龍は、再び土俵に向き直ると、自らの足で土俵方面に戻っていき、深い一礼を捧げた。

痛みの中で横綱としての矜持を示した一幕に、花田氏も「礼をしに帰って。でも痛いですから…」と横綱を思いやった。

この光景にファンからは「戻ってきて礼するなんて泣いちゃう」「ちゃんと礼をしたのは立派」「さすが横綱」といった称賛の声が続々と寄せられ、怪我の容態を案じながらも、横綱の振る舞いに深く感銘を受けていた様子だった。

豊昇龍の様子を向正面の溜まり席で観戦していた大河俳優でタレントの上地雄輔も自身のエックスで「初日むちゃくちゃ熱かった 負けて負傷した豊昇龍関が、付け人に手を借りて戻る時に、花道を自力で引き返して来て、土俵に一礼する表情を近くで見て心に凄く来るものがあった」などと心境をつづり「少しでも良くなるよう、これからも応援しよう」と述べていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）