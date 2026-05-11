今季ドジャースの先発ローテーションの一角としてブレーク中の25歳左腕ロブレスキの“妹思い”な一面が垣間見えた。

4月1日のガーディアンズ戦前。ロブレスキのクラブハウスのロッカーには同僚の山本のサイン入りボブルヘッド（首振り人形）が置かれていた。

映画「スーパーマリオギャラクシー」のプロモーションとして人気キャラクターのヨッシーと「ヨシ」の愛称で知られる山本がコラボレーションした限定品。配布日の3月30日のガーディアンズ戦前のクラブハウスでは左腕スコット、右腕クラインら救援投手を中心にロッカーの椅子に座っていた山本にサインを求める列ができ、ロブレスキもその列に加わっていた。

「自分用？」と尋ねると、ロブレスキは少し笑って首を振った。「妹にあげたんだ」。大学生で20歳の妹アビーさんへのプレゼントだという。

「自分はゲームにそんなに詳しくないんだけど、妹が好きなんだ」。ボブルヘッドに山本のサインをもらったことを既にアビーさんに伝えているとし「すごく喜んでた。興奮してたよ」と、うれしそうに話した。

家族は西海岸の本拠地ロサンゼルスから飛行機で5時間、時差も3時間進む東海岸のアトランタ在住。「ロサンゼルは遠いから、なかなか試合を観に来られない」としながらも、「次のアトランタ遠征（8月25〜27日＝日本時間26〜28日）では家族みんな来てくれると思う。楽しみだよ」と表情を緩めた。

取材中も終始自然体。こちらの質問にも丁寧に耳を傾け、家族の話になると特に表情が柔らかくなるのが印象的だった。

9日（日本時間10日）時点でチームトップの5勝を挙げ、防御率も1・25と抜群の安定感を発揮。グラウンド外では家族思いの優しい青年だ。（記者コラム・柳原 直之）