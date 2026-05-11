リーグ・アン 25/26の第33節 トゥールーズとリヨンの試合が、5月11日04:00にスタジアム・トゥールーズにて行われた。

トゥールーズはジェイセン・ラッセルロウ（FW）、ヤン・グボホ（MF）、サンティアゴ・イダルゴ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリヨンはロマン・ヤレムチュク（FW）、アフォンソ・モレイラ（FW）、カリス・メラー（MF）らが先発に名を連ねた。

10分に試合が動く。トゥールーズのヤン・グボホ（MF）のアシストからダヤン・メタリー（DF）がゴールを決めてトゥールーズが先制。

ここで前半が終了。1-0とトゥールーズがリードしてハーフタイムを迎えた。

60分、トゥールーズは同時に2人を交代。ダヤン・メタリー（DF）、アレクシ・ボサ（MF）に代わりワーレン・カマンツィ（DF）、パペ・ディオプ（MF）がピッチに入る。

61分、トゥールーズが選手交代を行う。ジェイセン・ラッセルロウ（FW）からエメルソン（FW）に交代した。

67分、リヨンが選手交代を行う。カリス・メラー（MF）からパベル・シュルツ（MF）に交代した。

71分リヨンが同点に追いつく。エンドリッキ（FW）のアシストからコランタン・トリッソ（MF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、78分トゥールーズが逆転。サンティアゴ・イダルゴ（FW）のアシストからワーレン・カマンツィ（DF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

79分にトゥールーズのアーロン・ドヌム（FW）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-1で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。トゥールーズが2-1で勝利した。

なお、トゥールーズは44分にダヤン・メタリー（DF）、45+1分にアレクシ・ボサ（MF）、46分にマーク・マッケンジー（DF）、57分にチャーリー・クレスウェル（DF）に、またリヨンは56分にエンドリッキ（FW）、70分にロマン・ヤレムチュク（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-11 06:11:05 更新