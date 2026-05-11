リーグ・アン 25/26の第33節 メッスとロリアンの試合が、5月11日04:00にスタッド・サン・サンフォリアンにて行われた。

メッスはギオルギ・クビリタイア（FW）、Mbala Nathan（FW）、ゴティエ・ハイン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するロリアンはアイェグン・トシン（FW）、カリム・デルマネ（MF）、ジャンビクトル・マケンゴ（MF）らが先発に名を連ねた。

24分に試合が動く。ロリアンのアルセーヌ・クアシ（DF）のアシストからジャンビクトル・マケンゴ（MF）がゴールを決めてロリアンが先制。

40分、メッスが選手交代を行う。Mbala Nathan（FW）からギオルギ・アブアシビリ（MF）に交代した。

ここで前半が終了。0-1とロリアンがリードしてハーフタイムを迎えた。

61分、ロリアンは同時に2人を交代。カリム・デルマネ（MF）、アブドゥライ・ファイ（DF）に代わりパブロ・パジス（FW）、スレイマン・トゥーレ（DF）がピッチに入る。

64分、メッスは同時に2人を交代。コフィ・クアオ（DF）、ギオルギ・クビリタイア（FW）に代わりベンジャミン・スタンボウリ（DF）、ハビブ・ディアロ（FW）がピッチに入る。

74分、ロリアンは同時に2人を交代。アイェグン・トシン（FW）、ジャンビクトル・マケンゴ（MF）に代わりバンバ・ディエン（FW）、アーサー・エボン（MF）がピッチに入る。

76分、メッスが選手交代を行う。ジャンフィリップ・グバミン（MF）からベリエブ・ミュノンゴ（MF）に交代した。

84分ロリアンに貴重な追加点が入る。パブロ・パジス（FW）のアシストからバンバ・ディエン（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

90+2分、ロリアンが選手交代を行う。パノス・カツェリス（MF）からイゴール・シウバ（DF）に交代した。

後半終了間際の90+4分ロリアンが追加点。パブロ・パジス（FW）のアシストからアーサー・エボン（MF）がゴールで0-3。3点差となる。

さらに90+5分ロリアンが追加点。ノア・カディウ（MF）がゴールで0-4。4点差となる。

ここで後半終了。0-4で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ロリアンが0-4で勝利した。

なお、メッスは9分にサディボウ・サネ（DF）、23分にギオルギー・ツィタイシュビリ（MF）に、またロリアンは15分にアブドゥライ・ファイ（DF）、42分にジャンビクトル・マケンゴ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-11 06:11:18 更新