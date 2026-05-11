リーグ・アン 25/26の第33節 アンジェとストラスブールの試合が、5月11日04:00にスタッド・レイモンド・コパにて行われた。

アンジェはプロスペル・ペテ（FW）、ピエリック・カペル（MF）、ブランコ・バンデンボーメン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するストラスブールはマーシャル・ゴドウ（MF）、Dieme Yaya（FW）、サミュエル・アモアメヨー（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。45+3分に試合が動く。ストラスブールのフリオ・エンシソ（FW）がPKを決めてストラスブールが先制。

ここで前半が終了。0-1とストラスブールがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、ストラスブールが選手交代を行う。マキシ・オイデル（MF）からラファエル・ルイス（MF）に交代した。

46分、アンジェが選手交代を行う。プロスペル・ペテ（FW）からゴドゥイン・コヤリポウ（MF）に交代した。

61分、アンジェが選手交代を行う。ルイス・ムートン（MF）からランロワ・マシヌ（FW）に交代した。

70分アンジェが同点に追いつく。ゴドゥイン・コヤリポウ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、アンジェは81分にピエリック・カペル（MF）、90+3分にランロワ・マシヌ（FW）に、またストラスブールは2分にマキシ・オイデル（MF）、33分にイスメン・ドゥクーレ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-11 06:11:22 更新