リーグ・アン 25/26の第33節 レンヌとパリFCの試合が、5月11日04:00にロアゾン・パークにて行われた。

レンヌはエステバン・ルポール（FW）、ムーサ・アルタマリ（MF）、セバスティアン・シマニスキ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリFCはアリマミー・ゴリー（FW）、ルカ・コレオショ（FW）、イラン・ケバル（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

パリFCは後半の頭から選手交代。イラン・ケバル（MF）からマキシム・ロペス（MF）に交代した。

53分に試合が動く。パリFCのウィレム・ジュベルズ（FW）がゴールを決めてパリFCが先制。

66分、レンヌは同時に2人を交代。ルドビッチ・ブラス（MF）、セバスティアン・シマニスキ（MF）に代わりアルノー・ノルダン（FW）、ブレール・エンボロ（FW）がピッチに入る。

71分、パリFCが選手交代を行う。ウィレム・ジュベルズ（FW）からチーロ・インモービレ（FW）に交代した。

74分レンヌが同点に追いつく。クエンティン・メルラン（DF）のアシストからエステバン・ルポール（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに75分レンヌが逆転。アルノー・ノルダン（FW）のアシストからブレール・エンボロ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、レンヌが2-1で勝利した。

なお、パリFCは90分にチーロ・インモービレ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-11 06:21:01 更新