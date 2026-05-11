◇プロ野球セ・リーグ 巨人9-4中日（5月10日、バンテリンドーム）

連敗の嫌な雰囲気を一掃する勝利を収めた巨人でしたが、先発の森田駿哉投手は5回持たずに降板。「一発打たれてはいけないところで、2本打たれてしまったので、そういうところの精度は足りなかったと思うので、そこを反省したいなと思います」と試合後に語りました。

阿部慎之助監督はホームランを打たれたボールについて、「キャッチャーが『ボールにしましょう』っていうボールをホームラン打たれたらどうしようもない」と一言。「そこは本人とも、『配球できないよね』っていう話はいまさっきしたんですけど。そこは妥協せずに、自分でやっていかないと勝てる投手にはならないと思うんで、いま指摘はしてきました」と続けました。

森田投手は「ああいうので、勝つチャンスを逃していますし、ああいうところを抑えると長いイニングと勝ちにつながると思うので、まだまだ足りないなと思いました」と次に向けて修正していきたいと語りました。

チームは平山功太選手や浦田俊輔選手など若手の活躍もあり、9得点で勝利。再び勝率を5割に戻し、リーグ3位となっています。