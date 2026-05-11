靴の向きまで「ちゃんとして！」潔癖夫にうんざり！ でも、片付け魔に変身したのには『意外なワケ』が

夫はきっちりしていて、とにかく家中を片付けたがる性格。

その片付け魔っぷりに家族も辟易していたけれど、義母から夫の意外な過去を聞いて！？

筆者の友人M子が実際に体験したエピソードをご紹介します。

片付けにうるさい夫

私の夫は、とにかく片付けたがる性格。

脱いだ靴はすぐに揃え、バッグは必ず定位置へ。郵便物も手にとったそばから仕分けします。

「ちょっとくらい、いいじゃない」

と思っても

「後でやるなら、今やろう」

「元に戻せば、後から探さなくて済む！」

と、熱心に片付けを呼びかけます。

私も子どもも「そこまでしなくても」と、正直うんざりすることも。

義母から聞いた夫の意外な「過去」

ある日、義実家に遊びに行ったときのこと。

何気なく

「夫は片付けにすごく厳しくて」

と愚痴をこぼすと、義母は笑って

「あの子、小さいころは全然違ったのよ」

と言うので、思わずびっくり。

夫が変わったきっかけとは！？

子供の頃の夫は、今とは違い、片付けのできない子だったそう。

部屋はおもちゃだらけ、ランドセルの中はぐちゃぐちゃで、必要なプリントをなくして先生に叱られた経験も一度や二度ではないそう。