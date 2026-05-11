◆サッカー全道選手権兼天皇杯北海道代表決定戦▽決勝 札幌大１ー０ＢＴＯＰ北海道（１０日・札幌サッカーアミューズメントパーク）

札幌大が４年ぶり２６度目の天皇杯切符を勝ち取った。昨年の道リーグを制したＢＴＯＰ北海道との戦いは、後半１０分にＦＷ山口莉生（４年）が挙げた１点を守り抜き、１―０で競り勝った。１―１からのＰＫ戦を制した前日９日の北海道十勝スカイアース戦で、７人目で登場して外していた山口は「汚名返上の一発です」と満面の笑みを見せた。

新体制で最高のスタートを切った。昨年までコーチを務めていた沢田恒氏（３４）が今年、監督に就いた。札幌生まれでＯＢでもある新指揮官は、大学卒業後に単身ドイツに渡り、アマチュアクラブからスタートしてプロ契約を勝ち取り、Ｊ１湘南でもプレー経験がある。ＪＦＬ青森のコーチとなった河端和哉前監督（４４）の後を受け、指導者として踏み出した新たな一歩に「前監督の河端さんがずっと鍛え上げてくれていたので。スタッフ陣含め、全員がサポートしてくれたおかげ。チーム一丸となったことが勝利につながった」と頭を下げた。

沢田監督の指導モットーは「彼らの成長が何よりも一番。主体性を大事にしている」。殊勲弾の山口は「一人一人の自由が増えた。大枠は決まっているが、最後の部分だったりは、色というか、華を出せる」と好感を口にする。方針を受け伸び伸びとグラウンドを駆け回り、結果につなげた。

前回出場の２０２２年は１７年ぶり勝利も飾ったが、２戦目でＪ１川崎に０―５で敗れた。沢田監督は「１つでも多くプロのチームに勝てるように、精一杯やっていきたい」と高みを目指し、８月の本番に備えていく。（砂田 秀人）