インスタグラム更新

元プロレスラーでタレントの高田延彦が9日、自身のインスタグラムを更新。「65歳辺りから乗るクルマ選びをぼちぼちスタートしてみた」とし、超高級車の写真を公開すると、ファンから様々な声が上がった。

光沢あるボディーの超高級車の前で、64歳の高田が穏やかな笑みを浮かべている。

インスタグラムに「65歳辺りから乗るクルマ選びをぼちぼちスタートしてみた まずは惹かれるクルマがあるのか無いのか？動き始めましょかって事で試乗第一弾」とつづり、写真を公開した。

「ランボルギーニ レヴエルト」とみられ、新車価格は6500万円を超える。タレントの武井壮が「レヴエルト！！イカしてる！！」と反応したほか、ファンの間にも反響が広がった。

「カッコいいし似合ってます」

「ガタイがデカいし、渋い人なのでめちゃくちゃお似合いですね」

「ランボのレヴエルトとは…」

「和製ジェームズ・ボンドみたいで素敵」

また、高田は「現在のベタ惚れ相棒はEV だが、EVと声高に叫ばれてた一時の熱は落ち着いてるのか？まあガソリンにしても中東のアレで燃料の行方が不透明で分からんしな〜」ともつづっている。



（THE ANSWER編集部）