◆ゼット旗争奪 第３５回春季北海道大会▽決勝 旭川大雪ボーイズＢ１３―１２旭川大雪ボーイズ（１０日・三笠市営球場）

準決勝、決勝が行われ、２年生で編成された旭川大雪ボーイズＢが９連覇中だった旭川大雪ボーイズを下し優勝を飾った。過去に“ＡＢ対決”は４度あったが、Ｂチームが勝ったのは大会史上初。相手守備の乱れにも乗じて５回に一挙１１点を奪うと、意地の反撃を見せたＡチームの猛攻をしのぎきり、頂点に立った。

打球が右翼に上がると、球場は異様などよめきに包まれた。１点差に迫った７回、２死満塁。旭川大雪の主軸・神元朔（さくる、３年）が右飛に倒れると、Ｂチームのナインに笑顔がはじけた。何度も行っている紅白戦でも１度も勝てなかった３年生チームを、２年生で構成したＢチームが撃破。９連覇中だった旭川大雪の１０連覇を阻んだのは、まさかのＢチームだった。

勝負を分けたのは５回の攻防だった。同点で迎えた５回、先攻のＡチームに一挙５点を奪われたが、Ｂチームはあきらめなかった。その裏、４安打に７四死球、敵失も絡んで一挙１１点。逆転の走者一掃左中間二塁打を放った馬道偉丸捕手（２年）は「甘い球が来たらいこうと思っていた」。先発で５回途中まで力投した鶴羽連斗投手（２年）は「先輩方は強打者が多いので、コースだけ間違えないようにピッチングしました」と胸を張った。

西大條（にしおおえだ）敏志監督（５９）は、３年生に疲労があったことを明かしながらも「よかったんじゃないですか、３年生には。一番嫌なＢに負けて。効くと思います。ここからは本人たちが本気にならない限り、どうしようもない。いいきっかけの日にできれば」と奮起に期待した。力を示した２年生も含め、ここからは総力で全国の舞台を目指していく。（山口 泰史）