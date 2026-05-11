かつて日銀の為替課などで為替市場介入や米国金融市場の調査分析を担当した佐々木融氏は、現在の日本の経済状況をどのようにみているのだろうか。「超インフレ時代を生き抜くための新・投資入門」（文春MOOK）より、一部抜粋し、私たちがとるべきインフレ対策をご紹介する。（全2回の1回目／続きを読む）

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消費減税はインフレ対策には逆効果である

今年2月の総選挙で高市早苗総裁率いる自民党が圧倒的な勝利を収め、マーケットは高市フィーバーとも言える活況を呈しました。確かに株価が上がるのは景気が良いように見えますが、これには裏があります。近年の日本の株高は、本質的にはインフレと円安によって、企業の収益が名目上で膨らんでいることに起因しているのです。高市政権が掲げる積極財政や拡張的な経済政策は、このインフレと円安の流れをさらに加速させます。ですから、株価が反応するのはある意味で市場の素直な反応と言えるでしょう。

選挙戦では、野党も含め消費税減税を掲げる党が多く見られました。しかし、経済学的な視点から言えば、インフレ対策としての減税は、実は火に油を注ぐ行為になりかねません。

インフレを抑えたいのであれば、本来は需要を抑えるか供給を増やす必要があります。しかし供給側の問題を解決する前に減税を行えば、国民の購買力が上がり、さらに需要が刺激されてインフレ率は押し上げられてしまう。つまり、一時的な家計の助けにはなっても、長期的にはインフレをさらに悪化させ、自分たちの首を絞めることになりかねないのです。これはトルコやアルゼンチンといった国々が陥った罠と同じです。

インフレの真因は人口減少ではない

いまの日本を悩ませているインフレの背景には、深刻な人手不足があります。しかし、多くの人が誤解していることがあります。この人手不足の原因は、実は人口減少そのものではないのです。

データを見れば一目瞭然ですが、日本の就業者数は過去最高を記録しています。それなのに、なぜ人手不足なのか。それは労働時間の減少が原因です。日本人全体の総労働時間が減っている。さらに、就業者の中身を見ると、55歳以上の割合が3割程度まで急増し、20代の割合はわずか16％程度にまで落ち込んでいます。

企業は若い労働力を確保するために賃金を上げざるを得ず、そのコストを価格に転嫁することでインフレが続くという構造になっています。賃上げ競争についていけない企業は淘汰され、生き残った企業が価格を上げやすくなるという流れも、インフレの高止まりを支えています。もっと働こうという解決策は選挙では不評でしょうが、労働時間の減少という根本的な問題に向き合わない限り、このインフレの圧力は解消されません。



佐々木融氏

実質金利のマイナスが招く構造的円安

次に、円安の問題についてお話ししましょう。なぜこれほどまでに円が売られ続けるのか。最大の理由は実質金利※1が大幅なマイナスであることです。

2022年以降、日本のインフレ率は金利を大きく上回るようになりました。お金を銀行に預けていても、物価の上昇スピードの方が速い。つまり、通貨を持っているだけで価値が目減りしていく状態です。こんな通貨、誰も持ちたくありませんよね。

インフレ調整後の購買力平価※2で見ても、今の円安は歴史的な異常事態です。日本と米国で物価や賃金水準が同じになる購買力平価は現在90円前後です。1970年以降ドル円相場の上限となってきた消費者物価指数で計算した購買力平価は今109円前後です。つまり、今109円まで円高・ドル安が進んでも、歴史的には円安水準なのです。それがいまや150円、160円というレベルにまで乖離してしまって、修正されなくなってしまいました。実質金利のマイナスを解消しない限り、この円安の流れを止めるのは至難の業です。

深刻化する3つの赤字

さらに日本の通貨を弱くしているのが、構造的な資金の流出です。

第一に、対外直接投資※3の増加です。2025年のデータでは、日本の企業の海外投資は32.8兆円と過去最高を記録しました。驚くべきことに、円安になれば製造業が国内に戻ってくるというかつてのセオリーが通用しなくなっています。通貨のレベルに関わらず、企業は成長を求めて海外へ出て行ってしまう。その結果、貿易黒字は増えず、逆に赤字が定着しています。

第二に、デジタル赤字※4です。私たちがYouTubeを見たり、海外のITサービスを利用したりするたびに、お金はアメリカを中心とした海外企業へ流れていきます。いまや生活のインフラとなっているこれらのサービスを、いまさら国産に切り替えるのは非常に困難です。サービス収支の赤字は、今後さらに拡大していくでしょう。

そして第三に、エネルギーや食料品、医薬品の赤字です。これら生活必需品を輸入に頼っている日本にとって、円安は輸入価格の上昇を招き、さらなるインフレを引き起こすという悪循環を生んでいます。

金利を上げられない日本のジレンマ

取り敢えず、短期的にでも円安を止めるには日本銀行がインフレ率並みに政策金利を上げればいいと思います。しかし、日本には金利を上げられないツケが溜まっています。それが巨額の政府債務と日銀当座預金です。

日本の債務残高は過去30年で5倍に膨らみました。それでもこれまで利払い費が増えなかったのは、金利がゼロ近辺に張り付いていたからです。しかし、債務残高が膨張してしまった今、金利が少し上がってその水準を維持するだけで、政府の利払い費は毎年数兆円単位で跳ね上がります。10年国債金利が今後数年で2.5％程度まで上昇して、そのまま横這いで進むという控えめな想定でも、9年後には利払い費だけで消費税収がすべて消えてしまうほどの規模になります。

また、日銀自身もジレンマを抱えています。金利を上げれば、日銀が銀行から預かっている当座預金への利払いも増えます。その結果、国庫に納付するお金が減り、実質的に財政を圧迫することになります。これは、これまで行ってきた量的緩和政策※5のツケです。日本は金利を上げたくても上げられないという袋小路に迷い込んでいるのです。

介入は鏡の角度を変えるだけに過ぎない

政府・日銀による為替介入が行われることがあります。自分が実行する身にいたので分かるのですが、私は介入の効果に懐疑的です。為替レートというのは、その国の経済の実態（ファンダメンタルズ）を映し出す鏡のようなものです。

自分の姿が鏡に映っていて、それが気に入らないからといって鏡の角度を調整しても、自分の姿そのものが変わるわけではありませんよね。介入はまさにそれと同じです。一時的にレートを動かせたとしても、実質金利のマイナスや構造的な赤字といった実体が変わらなければ、結局は元の円安トレンドに戻ってしまいます。

時折、介入で時間を稼いでいる間に必要な対応を行うということを言う人もいます。日本では90年代から介入は時間稼ぎだと言われ続けてきました。しかし、その稼いだ時間の間に日本は構造改革を行わなかった。何も変えずにただ時間を稼いでも、意味がありません。

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※1実質金利…見かけ上の金利（名目金利）から、物価上昇率を差し引いた本当の金利のこと。例えば金利が1％でも物価が2％上がれば、実質金利はマイナス1％となり、預けたお金の価値は減ることになる。投資や消費を判断する際の、真のコストを示す指標。

※2購買力平価…「同じ商品は、どこの国でも同じ価格になるはずだ」という考えに基づき、為替レートを説明する理論。例えば同じ商品が日本で150円、米国で1ドルなら、1ドル＝150円が妥当なレートだと考える。物価から通貨の強さを測る尺度。

※3対外直接投資…企業が海外で工場を建てたり、現地の会社を買収したりすること。単に株を売買するのとは異なり、現地の経営に深く関わる。市場の拡大やコスト削減が目的だが、行き過ぎると国内の産業が空洞化する原因にもなり得る。

※4デジタル赤字…海外のIT企業が提供するサービスへの支払いが、日本が海外から得る収益を上回る状態。GAFAMなどの利用料として日本から巨額の資金が流出しており、これが近年の恒常的な円安の一因にもなっている。

※5量的緩和政策…中央銀行が市場にお金を大量に供給し、景気を下支えする政策。金利をゼロにしても効果が足りない場合に、国債などを買い取ることで世の中にお金を流し出す。デフレ脱却や経済の活性化を目的とした強力な金融手段である。

〈「住宅ローンは変動にしたほうがいいのか、それとも固定がよいでしょうか？」元日銀マンが教えたい“判断基準”とは〉へ続く

（佐々木融／文春ムック）