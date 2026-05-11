「AIを使って仕事をする部下」に上司が言ってはいけない“たった1つの言葉”
AIの活用が広がるなかで、部下の仕事に対して「それ、AIにやらせただけだろ」と感じた経験のある上司も少なくないでしょう。しかし、これからの時代、AIを使いこなせないことは大きなデメリットになります。
ではどうすれば、AI活用を否定せずに、部下の成長を促すマネジメントができるのでしょうか。そこで本記事では、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修を行い、そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法を書籍『AIを使って考えるための全技術』としてまとめた石井力重さんに、AI時代に求められる部下との関わり方について聞きました。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）
「それAIにやらせただけだろ」と言う上司は間違っている
――「それAIにやらせただけだろ」と言う上司は間違いなのでしょうか。
間違いです。この言葉は本質を外しています。
AIにやらせたこと自体を責めるのは、電卓を使ったことを責めるのに近い行為です。
重要なのは、その人が理解し、検証し、責任を持てるかどうかです。
たとえば、部下がAIで作った提案を持ってきた場合、問うべきは次の点です。
・なぜその案を採用したのか
・どこを自分で修正したのか
・リスクは何だと思っているのか
・現場でどう検証するつもりか
AIを使って“思考を省略している”なら、それは問題です。
AIは「仮説生成装置」であって、「判断代行装置」ではありません。
判断を手放していないかどうか。
そこを確認するのが、上司の役割になります。
AIを使う部下に「言ってはいけない言葉」
――他にも、AIを使っている部下に言ってはいけない言葉はありますか。
「ズルい」「手抜き」「考えてないだろ」……こうした言葉は、成長の芽を一気に摘みます。
AI導入期に大事なことの一つは、心理的安全性です。怒られるのが怖くてAIを使えないという人が増えると、組織全体の成長が遅れます。
とはいえ、何でも肯定するのも違います。
おすすめなのは、部下に「どう使ったの？」と聞くことです。
・どんなプロンプトを使ったのか
・どこを信用して、どこを疑ったのか
・何を自分で足したのか、削ったのか
こうしたプロセスを言語化させることで、部下自身も使い方を客観視できます。
良い使い方が共有されれば、チーム全体のAI活用レベルも上がります。
AIを使うことを否定するのではなく、AIを使ったプロセスを吟味する。
禁止するよりも、教育的で実践的なマネジメントが、AI時代の上司には求められています。
（本稿は、書籍『AIを使って考えるための全技術』著者、石井力重さんの書き下ろし記事です。書籍ではAIを使って思考の質を高める56の方法を紹介しています）
――『AIを使って考えるための全技術』P17より引用