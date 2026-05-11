AIの活用が広がるなかで、部下の仕事に対して「それ、AIにやらせただけだろ」と感じた経験のある上司も少なくないでしょう。しかし、これからの時代、AIを使いこなせないことは大きなデメリットになります。

ではどうすれば、AI活用を否定せずに、部下の成長を促すマネジメントができるのでしょうか。そこで本記事では、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修を行い、そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法を書籍 『AIを使って考えるための全技術』 としてまとめた石井力重さんに、AI時代に求められる部下との関わり方について聞きました。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

「それAIにやらせただけだろ」と言う上司は間違っている

――「それAIにやらせただけだろ」と言う上司は間違いなのでしょうか。

間違いです。この言葉は本質を外しています。

AIにやらせたこと自体を責めるのは、電卓を使ったことを責めるのに近い行為です。

重要なのは、その人が理解し、検証し、責任を持てるかどうかです。

たとえば、部下がAIで作った提案を持ってきた場合、問うべきは次の点です。

・なぜその案を採用したのか

・どこを自分で修正したのか

・リスクは何だと思っているのか

・現場でどう検証するつもりか

AIを使って“思考を省略している”なら、それは問題です。

AIは「仮説生成装置」であって、「判断代行装置」ではありません。

判断を手放していないかどうか。

そこを確認するのが、上司の役割になります。

AIを使う部下に「言ってはいけない言葉」

――他にも、AIを使っている部下に言ってはいけない言葉はありますか。

「ズルい」「手抜き」「考えてないだろ」……こうした言葉は、成長の芽を一気に摘みます。

AI導入期に大事なことの一つは、心理的安全性です。怒られるのが怖くてAIを使えないという人が増えると、組織全体の成長が遅れます。

とはいえ、何でも肯定するのも違います。

おすすめなのは、部下に「どう使ったの？」と聞くことです。

・どんなプロンプトを使ったのか

・どこを信用して、どこを疑ったのか

・何を自分で足したのか、削ったのか

こうしたプロセスを言語化させることで、部下自身も使い方を客観視できます。

良い使い方が共有されれば、チーム全体のAI活用レベルも上がります。

AIを使うことを否定するのではなく、AIを使ったプロセスを吟味する。

禁止するよりも、教育的で実践的なマネジメントが、AI時代の上司には求められています。

（本稿は、書籍 『AIを使って考えるための全技術』 著者、石井力重さんの書き下ろし記事です。書籍ではAIを使って思考の質を高める56の方法を紹介しています）

本書が提案したいのは「AIを使って考える」ことであり、「AIに考えてもらう」ことではありません。

――『AIを使って考えるための全技術』P17より引用