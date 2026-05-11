大谷翔平の二刀流は「限界」なのか　常識を覆してきた偉才に生じる“異変”に米紙も着目「オオタニのピークは過ぎ、成長は止まったのか？」

理想的な形での打撃が見せられない日々が続いている大谷(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平は、どうにも打球が上がらない。

約3年ぶりに投打二刀流の“完走”を目指している大谷は、開幕から大きな怪我もなく、コンスタントにプレーを続けている。しかし、打者としてここにきてややペースダウン。現地時間5月9日のブレーブス戦終了時点での直近7試合では、打率.148、0本塁打、長打率.185と「理想的」とは程遠い内容に終始している。

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無論、キッカケさえ掴めれば、途端に打ち出す姿も想像に難くはない。ただ、今年は例年と比較しても何かが違う。実際、それはデータでも明らかになっており、そもそも打球の平均角度は12.5と過去3年と比較して最も低い。また、速度が95マイル(約152.8キロ)以上の打球割合を示すハードヒット率（48.5％）も3年間（54.2％→60.1％→58.7％）と比べると極端に落ち込んでいる。

本塁打になりやすい強い打球を打てていない傾向にある今季の「打者・大谷」。その現状に対しては、一部の識者やファンの間で投手との併用、つまり二刀流の限界を指摘する声もある。

確かに大谷も31歳となった。連戦が続くメジャーリーグで、先発ローテーションを守り抜きながら、レギュラークラスの打者として毎日出場し続けることは、常識的に考えれば、不可能。フィジカル的な限界を考慮した意見が飛ぶのもおかしくはない。