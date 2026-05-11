『騎馬武者像』（重要文化財）は長らく足利尊氏を描いたとされてきたが、高師直もしくはその一族である説が有力となっている

足利尊氏、新田義貞、楠木正成…鎌倉末期から南北朝時代に名を残した武士を描いた『太平記』。のちの尊王攘夷・皇国思想につながるなど、近現代に至るまで何百年も日本人の歴史認識を縛ったとされる重要史料だが、虚実ないまぜで取り扱いが難しいというのが歴史家の間では定説だ。NHK大河ドラマなど様々な時代劇の“種本”ともなる『太平記』の物語と、実際の史実をどう腑分けして読み解けばいいのか。気鋭の中世史研究家が解説する。

（＊）本稿は『太平記史観 日本人の歴史認識を支配した物語』（谷口雄太著、角川新書）の一部を抜粋・再編集したものです。

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修正される「悪玉」高師直

高師直といえば、北朝・室町幕府・足利氏を支え続けた執事であり、「南朝の忠臣」楠木正成の子・楠木正行を打倒するなどの軍事的才能の他、行政的手腕にも長けながら、既存の権威をものともしないその強烈な性格から、「悪役」・「悪玉」としても有名な人物です。近世、忠臣蔵の物語のなかで、敵役・吉良上野介（義央）が高師直に設定されたことはよく知られているでしょう。

しかし、現在はそうした「高師直悪玉史観」が見直され、その大本となった『太平記』を批判的に捉える作業が、亀田俊和さんの『高師直』や『観応の擾乱』などによって進められています。こうした亀田さんの一連の研究によって、『太平記』に基づく叙述・理解は徐々に相対化されつつあります。

山田徹さんは、亀田さんの『観応の擾乱』の書評（山田：2018年）で、次のように、その成果を評価しています。

「これまでにも著者（亀田）は、師直像を再検討した前著『高師直』などで『太平記』の記述を取り上げて批判的に検討してきたが、本書（『観応の擾乱』）でも、南北朝史に『太平記』の影響がいまだに強く残っている点を問題点として強調しつつ」、「随所でその記述を検討して」おり、「著者の指摘・検討も決して軽視されるべきものではない」。

そのうえで、「ところが、そのような著者の記述にも、気にかかる点がある」として、具体的な叙述を例に挙げつつ、「直接的には『太平記』の内容を出典とするものではないかと思われるが、『太平記』の記述とは明示されていない」とし、「評者（山田）の見落としかもしれないが、もし『太平記』の記述が何の注記もないまま本書の叙述のディテールに入り込んでいるのだとすると、読者には注意が必要とされるところである」と指摘しています。

亀田さんは『太平記』を批判的に捉えている以上、安易にそれに乗っかって叙述するようなことはないと読者は判断しますから、『太平記』が根拠と示されず、事実として語られる以上、『太平記』が典拠だとは思わないはず。にもかかわらず、『太平記』を論拠とした叙述をしていると見られるとなると、その部分を亀田さんは『太平記』の話を無自覚・無批判のまま採用していると判断せざるをえなくなります。

むろん、これは亀田さん一人への批判というよりは、全員に課された問いと見るべきで、懐疑という作業、研究という営為におわりはないことを示していると理解すべきです。

「高師直による吉野攻撃」を問い直す

これと関連して、近年、花岡康隆さんにより、貞和四年（1348）の高師直による吉野攻撃について興味深い見解が出されたので、具体的に紹介します（花岡：2024年）。

貞和三年八月、南朝の楠木正行が挙兵すると、九月に足利一門の細川顕氏を、十一月には足利一門の山名時氏をも打ち破るなど、進撃を続けます。これに対し、十二月、幕府は高師直・師泰兄弟を出陣させ、翌年（1348）正月、河内国で楠木正行を敗死させます。そして、高師直は「その勢いで」南朝の拠点・大和国吉野を陥落させることに成功します。このようなストーリーがこれまで語られてきました。

さて、このどこが問題なのでしょうか。たしかに『太平記』を見ますと、楠木正行の戦死→高兄弟の「此次に所残なく皆対治せらるべし」→高師直による吉野炎上という「悪行」→高兄弟の悪行・奢侈の列挙→幕府内部での高兄弟に対する不満増大→観応の擾乱とつながっていくように、高師直の「悪行」としての吉野攻撃が強調されています。そして、高師直の行動自体、彼のその場での決断・独断であり、それも勢いに乗じたものであったとされています。

しかし、この吉野攻撃は（高師直ではなく）足利直義の判断であって、しかも（その場の流れではなく）以前からの既定路線だったのではないかと指摘されました。これは、すでに森茂暁さんによって言明されていましたが（森：2017年）、花岡さんは史料に書かれた文言を再度網羅的に精査することで、次の結論を導き出します。

足利直義（勝川春亭画）

すなわち、貞和三年十一月の段階で「吉野凶徒退治」が足利直義のもと決定されていたこと。それは「院宣」（北朝光厳上皇の命令）を受けてのものであったこと。足利氏が「院宣」＋「吉野凶徒退治」との内容を示すとき、それは南朝の拠点・吉野への直接攻撃を意味するものであり、漠然とした南朝方への攻撃一般という意味には回収されないこと。十二月には「吉野・東条退治」と、武士の間でも吉野（南朝拠点）と河内国東条（楠木拠点）の二つが目標とされていたこと。翌年（一三四八）正月、楠木正行を討った後、足利直義が、「此上は吉野退治、子細有るべからず」と記しており（「島津家文書」）、楠木攻撃→吉野退治は一連の流れのなかにあったこと。そして、その後、足利直義が自邸（三条殿）において「吉野没落」の祈禱を命じていたこと（『五八代記』）。

以上のように、「吉野攻撃計画に対する直義の主導性」が事実として看取されることを、花岡さんは強調しています。しかるに、それがなぜ高師直によるものであり、かつ、彼の独断であると非難されてきたのかといえば、それはまさに、『太平記』の記述（「このついでに」）とその影響力が背景にあるわけです。

『太平記』には意外なところにも「落とし穴」がある

『太平記』は、貞和四年の吉野攻撃を、足利直義による計画的犯行ではなく、高師直による突発的犯行であるとし、その非難と責任を高師直に負わせているわけですから、「高師直悪玉史観」というべきものでしょう。

たしかに、直接手を下したのは高師直で、吉野の蔵王堂（蔵王権現）が炎上したということを、当時の公家・洞院公賢は批判的に語っていました（『園太暦』貞和四年二月三日条・十三日条裏書）。

けれども、公家の批判は、吉野への攻撃という行為そのものに対してではなく、あくまで神社仏閣が焼失したことに対してであり、かつ、そもそもそれを指揮したのは足利直義であるわけで、高師直のみが責められるいわれはないはずです。

わたしたちはこれまで往々にして、『太平記』の描写に引きずられ、しかも「このついでに」という文言から、吉野攻撃は高師直が突発的かつ独断で行ったものであると見做してきたわけです。

ですが、史料を丹念に収集・分析していくと、実態はかなり違ったものでした。『太平記』には意外なところにも「落とし穴」がある、そういうことを良質な研究は教えてくれるのです。

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筆者：谷口 雄太