◆米大リーグ フィリーズ―ロッキーズ（１０日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

フィリーズのシュワバー外野手が１０日（日本時間１１日）、本拠のロッキーズ戦でロッキーズ先発の菅野智之投手から１５号と１６号本塁打を連発し、勝利に貢献した。

昨年の母の日にも２本塁打しており、現地放送によると、母の日に２年連続マルチ本塁打を記録したのはＭＬＢ史上４人目だという。４試合連続５発目で固め打ちモードだ。

シュワバーは初回にカウント０―１から菅野の直球をバックスクリーンへ１５号ソロ。２回には外角への初球スプリットを打ち、ライナー性の右越え１６号を連発した。この日１６号を放ったジャッジ（ヤンキース）と並んでメジャートップタイとなった。

ヒーローインタビューでシュワバーは「本当にいいことだね。妻と母にハッピー・マザーズ・デーを。これが続いて欲しいね」とご機嫌。「母の日に観客が盛り上がり、、多くのスポーツがほかにも行われている中で。ここでプレーできたことは、楽しい週末だったよ」と実況席とやりとりしていた。