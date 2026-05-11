サバンナ高橋、中山功太に謝罪 相方・八木が間に入り直接電話も「しっかり配慮できていませんでした」
お笑いタレントの中山功太（45）が、ABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』で“10年間ぐらいずっといじめられた先輩”の存在を明かしたことをきっかけに波紋が広がるなか、お笑いコンビ・サバンナの八木真澄（51）が10日、Xを更新。一連の騒動について声明を発表し、疑惑の目を向けられていた相方・高橋茂雄（50）の名前を挙げて「100％茂雄に責任があると思っています」とつづった。八木の投稿を受け、深夜にかけて高橋、中山の双方がXで声明を発表し、事態が収束へと向かった。
【写真】”いじめ被害”を告発したお笑い芸人
中山は5日配信の同番組で、「10年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と告白。実名は伏せながらも、「滅茶苦茶悔しいですが滅茶苦茶面白い人です。死ぬほど才能あります。勝てないです。僕は努力のみで越えてみせるから、その際は逃げるな」と複雑な胸中を語っていた。
発言はネット上でも大きな注目を集め、中山はその後、自身のXで「僕は誰か言わないです。理由は、当人に迷惑が掛かるからです。ただ、万が一『そんな事はしていない』と吹聴するなら証拠出します」と投稿。実名を明かさない姿勢を示しつつも、強い言葉で応じていた。
こうした状況を受け、八木はXで長文の声明を公開。「今回のことで、世間の皆様や後輩たち、多くの方々にご心配や不快な思いをおかけして申し訳ありません。全てコンビであるサバンナの責任です」と謝罪した。
八木によると、中山とも電話で話したといい、「功太と茂雄もまた話せてないみたいなので、双方の話しを聞き僕が書きます」と説明。20年前に大阪の番組『なるとも』で中山と共演していた当時を振り返り、「相方のツッコミや発言に、きついなと思う時があった」と明かした。
その上で、「攻撃するために故意的に言ってるつもりはなかったと思います。でも、それで功太が傷ついてしまったのだから、100％茂雄に責任があると思っています」と投稿。中山についても、「すごくすごく心が優しい才能ある後輩だと思っています」と記した。
さらに八木は、元りあるキッズのゆうきとも連絡を取ったことを報告。約20年前、芸人同士で集まった際に「大人げなくきつくあたって喧嘩をしたことがありました」と振り返り、「今は音楽もやって、たくましく頑張っています」と近況にも触れた。
高橋本人とも話したとし、「たとえ自分にその気がなくても、言葉一つ行動一つで、相手が少しでも嫌な気持ちになったとしたらそれはお前に否がある」と伝えたという。高橋は「本当にその通りだ」とし、「未熟だった」と話していたと明かした。
また、SNS上で名前が挙がっていたパンサー・尾形貴弘については、「若手時代に茂雄との尾形君との絡みはありません」と説明。「今後はより一層、自身の言動に責任を持ち、誤解を招くことのないようコンビ共に努めてまいります」と締めくくった。
その後、高橋が自身のXを更新。「今回の中山功太との件ついて、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません。功太本人にも許可をもらって、僕からもお話しさせてください。まず、相方の八木さんが相手と親しいので、2人の間に入ってくれました。その後、僕も功太と直接電話ができてしっかり話すことができました」と伝えた。
その上で「当時の大阪で共演してた番組の収録で、言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと謝りました。本当に未熟で受け取る側のことをしっかり配慮できていませんでした。反省して功太とまた仕事ができるようにしたいなと思ってます。この度はお騒がせして申し訳ございませんでした」と呼びかけた。
その後、中山も自身のXを更新し「この度は、番組内での匿名による不用意な発言により、あらぬ憶測を呼んでしまい、申し訳ございません。先程、サバンナ高橋さんと電話でお話させていただきました。当時、嫌な思いをさせてしまったことに対して真摯に謝罪をして下さいました」と記した。
続けて「僕も、ご迷惑をおかけした事を謝罪させていただきました。今後、このような事がないように、発言に気をつけて参ります。ご迷惑、ご心配をおかけした関係者の皆様、高橋さんのファンの皆様、相方の八木さん、本当に申し訳ございませんでした」とした。
中山は5日配信の同番組で、「10年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と告白。実名は伏せながらも、「滅茶苦茶悔しいですが滅茶苦茶面白い人です。死ぬほど才能あります。勝てないです。僕は努力のみで越えてみせるから、その際は逃げるな」と複雑な胸中を語っていた。
発言はネット上でも大きな注目を集め、中山はその後、自身のXで「僕は誰か言わないです。理由は、当人に迷惑が掛かるからです。ただ、万が一『そんな事はしていない』と吹聴するなら証拠出します」と投稿。実名を明かさない姿勢を示しつつも、強い言葉で応じていた。
こうした状況を受け、八木はXで長文の声明を公開。「今回のことで、世間の皆様や後輩たち、多くの方々にご心配や不快な思いをおかけして申し訳ありません。全てコンビであるサバンナの責任です」と謝罪した。
八木によると、中山とも電話で話したといい、「功太と茂雄もまた話せてないみたいなので、双方の話しを聞き僕が書きます」と説明。20年前に大阪の番組『なるとも』で中山と共演していた当時を振り返り、「相方のツッコミや発言に、きついなと思う時があった」と明かした。
その上で、「攻撃するために故意的に言ってるつもりはなかったと思います。でも、それで功太が傷ついてしまったのだから、100％茂雄に責任があると思っています」と投稿。中山についても、「すごくすごく心が優しい才能ある後輩だと思っています」と記した。
さらに八木は、元りあるキッズのゆうきとも連絡を取ったことを報告。約20年前、芸人同士で集まった際に「大人げなくきつくあたって喧嘩をしたことがありました」と振り返り、「今は音楽もやって、たくましく頑張っています」と近況にも触れた。
高橋本人とも話したとし、「たとえ自分にその気がなくても、言葉一つ行動一つで、相手が少しでも嫌な気持ちになったとしたらそれはお前に否がある」と伝えたという。高橋は「本当にその通りだ」とし、「未熟だった」と話していたと明かした。
また、SNS上で名前が挙がっていたパンサー・尾形貴弘については、「若手時代に茂雄との尾形君との絡みはありません」と説明。「今後はより一層、自身の言動に責任を持ち、誤解を招くことのないようコンビ共に努めてまいります」と締めくくった。
その後、高橋が自身のXを更新。「今回の中山功太との件ついて、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません。功太本人にも許可をもらって、僕からもお話しさせてください。まず、相方の八木さんが相手と親しいので、2人の間に入ってくれました。その後、僕も功太と直接電話ができてしっかり話すことができました」と伝えた。
その上で「当時の大阪で共演してた番組の収録で、言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと謝りました。本当に未熟で受け取る側のことをしっかり配慮できていませんでした。反省して功太とまた仕事ができるようにしたいなと思ってます。この度はお騒がせして申し訳ございませんでした」と呼びかけた。
その後、中山も自身のXを更新し「この度は、番組内での匿名による不用意な発言により、あらぬ憶測を呼んでしまい、申し訳ございません。先程、サバンナ高橋さんと電話でお話させていただきました。当時、嫌な思いをさせてしまったことに対して真摯に謝罪をして下さいました」と記した。
続けて「僕も、ご迷惑をおかけした事を謝罪させていただきました。今後、このような事がないように、発言に気をつけて参ります。ご迷惑、ご心配をおかけした関係者の皆様、高橋さんのファンの皆様、相方の八木さん、本当に申し訳ございませんでした」とした。