みなさんは、家の中の片付けに困ったり悩んだりした経験はありませんか。花王株式会社（東京都中央区）が、同社運営の生活情報サイト『My Kaoくらしラボ』にて実施した「生活者の暮らしまわり」に関する調査によると、半数近くが「家の中が片付いていない」と回答したことがわかりました。本記事では、専門家による片付けを無理なく続けられるヒントもあわせてご紹介します。



【調査結果】家の中が片付いていない理由は？

調査は、全国の20〜60代の男女1000人を対象として、2025年12月にインターネットで実施されました。



調査の結果、家の中が「片付いている」と感じている人は54％、「片付いていない」とした人は46％と、ほぼ半数ずつという結果になりました。



「片付いていない」と回答した人が「片付いていないと感じる場所」としては、「リビング」（58％）、「クローゼット・収納」（40％）、「寝室」（37％）が上位となり、家族が毎日使う場所ほど、自然と物が集まりやすく「片付けても、すぐ散らかってしまう」と感じる人が多い様子がうかがえました。



「家の中が片付いていない理由」を聞いたところ、片付いていない層は「面倒に感じる」（46％）、「物が多すぎる」（38％）、「片付けが得意ではない」（34％）が上位に。



一方、片付いている層では「面倒に感じる」（32％）、「物が多すぎる」（25％）に加えて「時間がない」（23％）が上位に挙がりました。



特に、「片付けが得意ではない」と答えた割合を見ると、片付いていない層は片付いている層よりも20pt以上高くなっています。



また、「片付けで心がけていること」については、いずれの層も「使ったら元の位置に戻す」（片付いていない36％、片付いている51％）、「定位置を決める」（同28％、44％）、「定期的に不用品を処分」（同28％、38％）と、上位に挙がった項目に違いは見られないものの、片付いていない層と片付いている層では10pt以上の差が見られました。



さらに、「片付けのメリット」について聞くと、いずれの層も半数以上が「見た目がきれいになる」（同54％、60％）を挙げた一方で、片付いていない層では「家が快適になる」（同42％、55％）、「気持ちが落ち着く」（同35％、47％）、「家事がしやすくなる」（同23％、31％）というメリットまで実感している人は少ない傾向が見られました。



片付けを無理なく続けられるヒント

このような調査結果を受けて、整理収納アドバイザーのNagisaさんは、以下のようなアドバイスをしています。



多くの人が片付けに高いハードルを感じているのではないでしょうか。私自身も、2人目の育児が始まったことで家事が思うように進まず、片付けを見直すようになりました。



​​片付けが続かない背景には、「一気にやらなきゃ」「完璧にしなきゃ」と思い込んでしまうこともあります。ここでは、今の暮らしに合わせて取り入れられる、無理なく続けるためのヒントを紹介します。



5つのヒントは、順番通りに試す必要も、全て取り入れる必要もありません。「これならできそう」と感じるところから、できる範囲で取り入れてみてください。



【Nagisa流：片付けを無理なく続けられるヒント】



▽なぜ片付けたいのかを明確にする

目的がはっきりすると、どこから取り掛かればいいのかが見え、片付ける場所や、整える範囲も自然と定まっていきます。



▽使う頻度で仕分ける

「いる／いらない」で分けようとすると迷いやすく、手が止まりがちです。​そこでおすすめなのが、「毎日使う／ときどき使う／今は使っていない」という使用頻度で分ける方法です。これにより、判断しやすくなります。​



▽動線上に住所（置き場所）を決める

片付けてもすぐ散らかるのは“戻しにくい”から。毎日使うモノほど、使う場所の近くや動線上に住所（置き場所）を決めておくことがポイントです。戻す場所が決まっていれば、迷わず元に戻すことができます。



▽収納グッズは最後に選ぶ

収納グッズは先に買わず、モノの量や置き場所が決まってから選ぶのがポイント。​暮らし方が見えてから考えることで、無理なく使い続けられる収納になります。



▽がんばりすぎなくていい、片付けの考え方

家族みんなが使う場所が散らかりやすいのは、暮らしの中では自然なことです。大切なのは散らかっても「どう戻せばいいか」を、家族みんながわかっていることです。「片付けて」と言うより「もとの場所に戻そう」と伝えるだけで、家族は動きやすくなります。



片付くことで「探す・迷う・やり直す」といった小さなムダが減り、家事は驚くほどラクになります。忙しい人ほど、やってみるとその効果を実感しやすいと思います。



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【出典】

▽My Kaoくらしラボ／忙しい毎日でも続く片付けのヒント Nagisaさんの「5倍速家事」に学ぶ暮らしの整え方