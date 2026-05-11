2026／27シーズンのJ2、J3に参加する40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループに分かれるサッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。このリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。EAST-A、EAST-Bは9日（土）、10日（日）に各地で第16節の10試合が行われました。

EAST-Aは、首位ベガルタ仙台（J2）がヴァンラーレ八戸（J2）にPK勝利。リーグ戦残り2試合で、2位湘南ベルマーレ（J2）との勝ち点差を『9』に広げたため首位が確定しました。仙台は16試合でわずか1敗、15勝のうち90分勝利は10回、PK戦は5戦全勝となっています。SC相模原（J3）はモンテディオ山形（J2）に勝利し3連勝。J2チーム7チームがいるEAST-Aで4位と躍進を見せています。

EAST-Bは、首位ヴァンフォーレ甲府（J2）が2位いわきFC（J2）との直接対決に勝利。勝ち点差を『4』に広げ、抜け出しました。北海道コンサドーレ札幌（J2）はRB大宮アルディージャ（J2）との点の取り合いを制し6連勝。リーグ戦序盤は一時最下位に沈んでいたものの、3位まで順位を上げています。

各チーム残すは2試合、次回は16日（土）、17日（日）に第17節の10試合が各地で開催されます。

【第16節】

＜EAST-A＞

◆栃木C 0−0(PK4-2) 群馬（9日、正田醤油スタジアム群馬）

◆仙台 1−1(PK5-4) 八戸（10日、プライフーズスタジアム）

得点【仙台】相良竜之介（後半9分）【八戸】澤上竜二（前半18分）

◆相模原 3−2 山形（10日、NDソフトスタジアム山形）

得点【相模原】棚橋尭士（前半44分）杉本蓮（後半22分）山内琳太郎（後半34分）【山形】高橋潤哉（前半5分、前半42分）

◆栃木SC 0−0(PK4-3) 秋田（10日、カンセキスタジアムとちぎ）

◆横浜FC 1−0 湘南（10日、レモンガススタジアム平塚）

得点【横浜FC】細井響（前半40分）

＜EAST-B＞

◆札幌 4−3 大宮（9日、大和ハウス プレミストドーム）

得点【札幌】梅津龍之介（前半11分）ティラパット（前半39分）荒野拓馬（前半44分）キングロード サフォ（後半45+3分）【大宮】加藤聖（前半45+1分）日郄元（後半2分）山本桜大（後半15分）

◆甲府 1−0 いわき（9日、ハワイアンズスタジアムいわき）

得点【甲府】遠藤光（前半14分）

◆岐阜 3−2 長野（9日、長野Uスタジアム）

得点【岐阜】湯岑滉生（後半4分）文仁柱（後半36分）ファビオ アゼヴェド（後半45分）【長野】近藤貴司（前半31分）野嶋圭人（後半39分）

◆福島 4−2 磐田（10日、とうほう・みんなのスタジアム）

得点【福島】芦部晃生（前半20分）上畑佑平士（後半8分）狩野海晟（後半26分）中村翼（後半37分）【磐田】松原后（前半30分）マテウス ペイショット（後半45+3分）

◆藤枝 0−0(PK4-1) 松本（10日、サンプロ アルウィン）