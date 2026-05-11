開催：2026.5.11

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 2 - 1 [マリナーズ]

MLBの試合が11日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとマリナーズが対戦した。

Wソックスの先発投手はデービス・マーティン、対するマリナーズの先発投手はローガン・ギルバートで試合は開始した。

1回表、5番 ランディ・アロザレーナ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 CWS 0-1 SEA

8回裏、8番 ランデル・グリチェク 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでWソックス得点 CWS 1-1 SEA、3番 ミゲル・バルガス 4球目を打ってレフトへの犠牲フライでWソックス得点 CWS 2-1 SEA

試合は2対1でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのブライアン・ハドソンで、ここまで1勝0敗1S。負け投手はマリナーズのエドゥアルド・バサルドで、ここまで2勝2敗0S。Wソックスのドミンゲスにセーブがつき、2勝3敗9Sとなっている。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で3打数、1安打、0打点、打率は.232となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-11 05:46:14 更新