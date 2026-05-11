セリエA 25/26の第36節 ＡＣミランとアタランタの試合が、5月11日03:45にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。

ＡＣミランはラファエル・レオン（FW）、サンティアゴ・ヒメネス（FW）、ダビデ・バルテサーギ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアタランタはジャコモ・ラスパドーリ（FW）、ニコラ・クリストビッチ（FW）、シャルル・デケテラーレ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の7分に試合が動く。アタランタのエデルソン（MF）がゴールを決めてアタランタが先制。

さらに29分アタランタが追加点。ニコラ・クリストビッチ（FW）のアシストからダビデ・ザッパコスタ（DF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とアタランタがリードしてハーフタイムを迎えた。

45分、ＡＣミランが選手交代を行う。ルーベン・ロフタスチーク（MF）からクリストフェル・エンクンク（FW）に交代した。

48分、アタランタが選手交代を行う。ジョルジオ・スカルビーニ（DF）に代わりオディロン・コスヌ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

51分アタランタが追加点。エデルソン（MF）のアシストからジャコモ・ラスパドーリ（FW）がゴールで0-3。3点差となる。

56分、アタランタが選手交代を行う。ダビデ・ザッパコスタ（DF）からラウル・ベッラノーバ（DF）に交代した。

58分、ＡＣミランは同時に3人を交代。ラファエル・レオン（FW）、サンティアゴ・ヒメネス（FW）、コニ・デビンター（DF）に代わりユスフ・フォファナ（MF）、ニクラス・フュルクルク（FW）、ザカリー・アテカメ（DF）がピッチに入る。

63分、アタランタは同時に2人を交代。オディロン・コスヌ（DF）、シャルル・デケテラーレ（FW）に代わりオネスト・アーノル（DF）、マリオ・パシャリッチ（MF）がピッチに入る。なお、オディロン・コスヌ（DF）は負傷による交代とみられる。

80分、ＡＣミランが選手交代を行う。ダビデ・バルテサーギ（DF）からペルビス・エストゥピニャン（DF）に交代した。

後半終了間際の88分、ＡＣミランのサムエレ・リッチ（MF）のアシストからストラヒニャ・パブロビッチ（DF）がヘディングシュートを決めて1-3と2点差に詰める。

さらに90+4分、ＡＣミランのクリストフェル・エンクンク（FW）がPKを決めて2-3と1点差に迫る。

ここで後半終了。2-3で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、アタランタが2-3で勝利した。

なお、ＡＣミランは34分にラファエル・レオン（FW）、89分にペルビス・エストゥピニャン（DF）、90分にアレクシス・サレマーカーズ（MF）に、またアタランタは70分にイサク・ヒエン（DF）、90+5分にニコラ・クリストビッチ（FW）、90+6分にラウル・ベッラノーバ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-11 05:50:48 更新