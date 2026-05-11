開催：2026.5.11

会場：グローブライフ・フィールド

結果：[レンジャーズ] 3 - 0 [カブス]

MLBの試合が11日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとカブスが対戦した。

レンジャーズの先発投手はジェーコブ・デグロム、対するカブスの先発投手はジェームソン・タイヨンで試合は開始した。

4回裏、7番 アレハンドロ・オスナ 2球目を打ってファーストゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでレンジャーズ得点 TEX 1-0 CHC

8回裏、5番 エバン・カーター 6球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでレンジャーズ得点 TEX 3-0 CHC

試合は3対0でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのジェーコブ・デグロムで、ここまで3勝2敗0S。負け投手はカブスのジェームソン・タイヨンで、ここまで2勝2敗0S。レンジャーズのラッツにセーブがつき、0勝1敗4Sとなっている。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.293となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-11 06:01:46 更新