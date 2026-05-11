開催：2026.5.11

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 4 - 3 [ヤンキース]

MLBの試合が11日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとヤンキースが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はローガン・ヘンダーソン、対するヤンキースの先発投手はカルロス・ロドンで試合は開始した。

1回表、3番 アーロン・ジャッジ 初球を打ってライトスタンドへのホームランでヤンキース得点 MIL 0-1 NYY

2回表、8番 スペンサー・ジョーンズ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでヤンキース得点 MIL 0-2 NYY

4回裏、7番 ギャレット・ミッチェル 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでブリュワーズ得点 MIL 1-2 NYY、8番 ブレーク・パーキンス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 3-2 NYY

6回表、5番 ジャズ・チザム 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 MIL 3-3 NYY

9回裏、2番 ブライス・チュラング 初球を打ってセンターへのホームランでブリュワーズ得点 MIL 4-3 NYY

試合は4対3でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのアブネル・ウリベで、ここまで2勝1敗3S。負け投手はヤンキースのデービッド・ベッドナーで、ここまで1勝3敗10S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-11 06:06:17 更新