日テレ系の番組を見て、データ放送からプレゼントに応募しよう！

データ放送は、テレビリモコンの[d]ボタンを押すとテレビ画面に表示されるもの。番組によって独自の情報を確認できたり、プレゼント企画に参加することができます。

今週（5月11日〜5月17日）、プレゼントなどの企画を実施している番組をご紹介。番組を見ながらぜひ応募・参加してみてください！

※データ放送のプレゼント応募にはテレビ・受信機をインターネットに接続した上で、データ放送のメニューから「TVerリンク」を選択し、TVer IDの登録が必要です。

詳細は下記リンクをご確認ください。

URL：https://www.ntv.co.jp/data/login/

●プレゼント応募ができる番組

▼「ヒルナンデス！」 月曜〜金曜 ひる11時55分放送

「ヒルナンデス！ファーム」の野菜を育てよう！収穫でポイントゲット！QUOカード1万円分を3名様にプレゼント。

※詳細は番組サイトをご確認ください：https://www.ntv.co.jp/hirunan/static/data.html

▼「ぐるぐるナインティナイン」 木曜 よる7時54分放送

視聴者プレゼント企画を実施中。QUOカードが当たる「ラッキープレゼント」などに応募しよう！

※プレゼント企画のうち「値段予想クイズ」は放送回により実施がない週もございます。企画内容や応募できるプレゼントは放送回により異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

※詳細は番組サイトをご確認ください：https://www.ntv.co.jp/gurunai/static/data.html

▼【FRIDAY ANIME NIGHT（フラアニ）枠】

「転生したらスライムだった件 第4期」 5月15日（金）よる11時15分放送

「スノウボールアース」 5月15日（金）よる11時45分放送

※週によって放送時間が異なる場合があります。放送時間は番組表をご確認ください。

アニメ放送中にデータ放送を起動してリモコンの【青】ボタンを押すと、1話視聴ごとにスタンプを1個獲得できます。スタンプ獲得数に応じて豪華な作品関連グッズに応募可能。毎週応募できる参加賞も。「転生したらスライムだった件 第4期」と「スノウボールアース」、それぞれの作品でスタンプをためて応募しよう！

※詳細は番組サイトをご確認ください

「転生したらスライムだった件 第4期」：https://www.ntv.co.jp/ten-sura-present/

「スノウボールアース」：https://www.ntv.co.jp/snowballearth-present/

▼「シューイチ」 土曜 あさ5時55分放送、日曜 あさ7時30分放送

※お住まいの地域によって放送時間は異なります。放送時間は番組表をご確認ください。

「らぶいーず」のキャラクター育成ゲームにチャレンジ！育成できるキャラクターは週替わりで登場。「シューイチ（土・日）」の視聴時間に応じて、キャラクターに「おやつをあげたり」「ほめたり」「ミニゲームで遊ぶ」ことができます。たくさんお世話して、番組特製QUOカードに応募しよう！

※詳細は番組サイトをご確認ください：https://www.ntv.co.jp/shu-ichi/static/data.html

▼「1億人の大質問!?笑ってコラえて！2時間SP」 5月16日（土）よる7時放送

データ放送で、道の駅の売り上げNo.1商品の予想クイズに参加しよう！リモコンの[d]ボタンを押してデータ放送を起動し、リモコンの上下左右ボタンで予想してください。クイズの正解・不正解を問わず、全問参加すると「道の駅の商品詰め合わせ」に応募できます。

※詳細は番組サイトをご確認ください：https://www.ntv.co.jp/warakora/articles/396f6q3uan9cuao1pi5.html

●データ放送で企画を実施している番組

下記の番組では、放送中に[d]ボタンを押すとデータ放送独自の企画に参加できます！

▼「金曜ロードショー」 金曜 よる9時放送

全国のみんなと一緒に気持ちを共有してリアルタイムで映画を楽しめる「金曜ロードシアター」を展開！

※放送作品ラインナップは番組サイトをご確認ください：https://kinro.ntv.co.jp/

▼「笑点」 日曜 夕方5時30分放送

リモコンの[d]ボタンであなたも司会の春風亭昇太になれる？ 大喜利で面白いと思った「笑点」メンバーに座布団をあげよう！

※詳細は番組サイトをご確認ください：https://www.ntv.co.jp/sho-ten/static/data.html

●データ放送で番組情報が見られる番組

放送中に[d]ボタンを押すと、データ放送でさまざまな情報がチェックできる番組もあります。データ放送で見られる番組情報をご紹介！

▼「DRAMATIC BASEBALL 2026「巨人×DeNA」」5月16日（土）、5月17日（日）ひる3時放送（関東ローカル）：試合速報・おしらせ・放送予定など

▼「月夜行路 ―答えは名作の中に―」 水曜 よる10時放送：相関図・キャストスタッフ・おしらせなど

▼「タツキ先生は甘すぎる！」 土曜 よる9時放送：相関図・キャストスタッフ・おしらせなど

▼「10回切って倒れない木はない」 日曜 よる10時30分放送：相関図・キャストスタッフ・おしらせなど

※データ放送企画の内容は変更になる場合があります。ご了承ください。