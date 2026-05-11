「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（１０日、東京）

母の日らしく、ゴール前は“ピンク帽”同士の争いとなった。軍配が上がったのは、ピンクの頭絡を揺らしながら大外を強襲した１番人気のロデオドライブ。同じ８枠の４番人気アスクイキゴミとの伸び比べを鼻差で制し、３歳マイル王の座に輝いた。管理する辻哲秀調教師（４６）＝美浦＝は、開業６年目でのうれしいＧ１初制覇となった。

新馬−チャーチルダウンズＣと無傷２連勝で臨んだアスクイキゴミ。これまでの２戦は好位抜け出しの戦法だったが、今回は後方で脚をためての直線勝負。外から鋭く伸び、ゴール手前でいったんは先頭に立ったものの、最後は勝ち馬の強襲に鼻差で屈した。

初コンビの戸崎圭は「外枠、そしてＧ１ということもあって今までとは違う競馬に。後ろからリズム良く。勝負どころでモタつくところはありましたが、しっかり伸びました。こういう形の競馬がいいのでは」と悔しさをにじませつつ、新たな引き出しを見つけたことを前向きに受け止めた。

「（勝ち馬と）２頭とも能力を発揮したけど、最後は勝負の世界だからな」と藤原師はさばさばとした表情。「３戦目でこれだけ走れたからね。将来が楽しみ。子どもっぽいから、まだまだ良くなる馬だよ。走り切っているし、十分なレースだった」と奮闘を褒めつつ、今後の伸びしろに大きな期待を寄せていた。