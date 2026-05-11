「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（１０日、東京）

母の日らしく、ゴール前は“ピンク帽”同士の争いとなった。軍配が上がったのは、ピンクの頭絡を揺らしながら大外を強襲した１番人気のロデオドライブ。同じ８枠の４番人気アスクイキゴミとの伸び比べを鼻差で制し、３歳マイル王の座に輝いた。管理する辻哲秀調教師（４６）＝美浦＝は、開業６年目でのうれしいＧ１初制覇となった。

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やっぱり府中の直線は長いですね。先にダイヤモンドノットが抜け出し、次にアドマイヤクワッズが先頭に立って、そのまま押し切るかと思いましたが、ゴール前で外からロデオドライブとアスクイキゴミが一気に伸びてきました。勝ちタイムも１分３１秒５と速かったですし、上位２頭は強かったと思います。

ユウファラオが逃げて前半３Ｆが３３秒７。ここからもペースは緩まず、５Ｆ通過が５６秒９と速い流れになりました。私の現役時代の経験から、ペースが速いかどうかは乗っていれば分かります。ロデオドライブのレーン騎手は１４番手でじっくりと脚をためていました。直線の入り口でもかなり後方でしたが、そこからメンバー最速の上がり３Ｆ３３秒３の末脚を繰り出して差し切りました。今回がまだ４戦目。これからもっと成長して、強くなっていきそうです。

２着に惜敗したアスクイキゴミは、わずかキャリア２戦ながらＧ１でここまで走るのだから、すごく能力があります。３着のアドマイヤクワッズも、マイルに戻して改めて力のあるところを示しましたね。５着のダイヤモンドノットは４、５番手から早めに抜け出しましたが、レース運びは完璧でした。ただ、レース前からイレ込んでいましたし、距離も１Ｆ長かったかもしれませんね。２歳マイル王のカヴァレリッツォは本来の状態に戻っていないようでした。（元ＪＲＡ調教師）